Putin: la situación en el mercado energético mundial repercute en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La situación del mercado energético mundial repercute también en Rusia, declaró el presidente Vladímir Putin, en una reunión con los miembros... 20.10.2021, Sputnik Mundo

"No estamos viviendo en un vacío, cuanto sucede en el mercado energético mundial se refleja de uno u otro modo en Rusia", dijo el mandatario y pidió al viceprimer ministro Alexandr Nóvak informar cómo se desarrolla la situación en los principales mercados.Rusia no está interesada en el crecimiento de los precios del gas en Europa, porque eso podría tener consecuencias, en particular, para la compañía rusa Gazprom, dijo Putin.Tal situación llevará a la disminución del consumo, lo que repercutirá en las compañías extractoras, incluido Gazprom, señaló y agregó que "por eso no estamos interesados en el crecimiento ilimitado de los precios de los agentes energéticos, incluido el del gas".La reducción de la generación de la energía en las centrales atómicas y de carbón, el invierno bastante frío del año pasado y la escasez de energía eólica provocaron el llenado insuficiente con gas de los depósitos subterráneos europeos. Por el aumento del consumo de gas en Asia, las compañías estadounidenses reorientaron los suministros de su gas licuado del mercado europeo al asiático, recordó Putin.Los precios del gas en Europa se dispararon drásticamente en los últimos meses. Si a principios de agosto las cotizaciones de futuros de gas en el hub holandés TTF, se situaban en unos 515 dólares por 1.000 metros cúbicos, a finales de septiembre el referido índice se incrementó en más de dos veces.El 6 de octubre, los precios de futuros marcaron récord histórico de 1.937 dólares, y a partir de esa fecha empezaron a mostrar una bajada. Hoy día son un poco más altos de 1.000 dólares por mil metros cúbicos. Respectivamente crece el costo de la electricidad para los habitantes de la Unión Europea.

