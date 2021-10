https://mundo.sputniknews.com/20211020/enriquecer-con-vitamina-d-nuestro-pan-podria-cambiar-las-reglas-del-juego-1117332850.html

Enriquecer con vitamina D nuestro pan podría cambiar las reglas del juego

Enriquecer con vitamina D nuestro pan podría cambiar las reglas del juego

A medida que la ciencia continúa alabando la vitamina D por sus numerosos beneficios para la salud, hay otro alimento básico que los científicos buscan... 20.10.2021, Sputnik Mundo

Este mes en la revista científica Food Chemistry tres especialistas en nutrición clínica de la Universidad de Oporto, en Portugal, han publicado un nuevo estudio. Destacaron que algunos de sus colegas han propuesto la idea de enriquecer el pan con vitamina D. El equipo examinó un conjunto de estudios recientes sobre el tema para evaluar si esta podría ser una forma efectiva de ayudar a las personas a obtener más de esta vitamina.Los investigadores afirman que "esta revisión mostró que el pan enriquecido con vitamina D es un método prometedor para los efectos de la estrategia de fortificación, lo que conduce a un aumento de las concentraciones séricas de [vitamina D producida por el cuerpo] y una disminución de la hormona paratiroidea".Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales citado por el sitio Eat This, Not That, los niveles demasiado altos de la hormona paratiroidea pueden hacer que los niveles de calcio del cuerpo aumenten demasiado. Esto puede provocar problemas como cálculos renales y, quizás sorprendentemente, una menor densidad ósea.

