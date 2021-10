https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-exguerrillero-colombiano-granda-estaba-al-tanto-de-circular-de-interpol-1117335729.html

El exguerrillero colombiano Granda estaba al tanto de circular de Interpol

El exguerrillero colombiano Granda estaba al tanto de circular de Interpol

BOGOTÁ (Sputnik) — Rodrigo Granda, excomandante de las extintas guerrillas de las FARC, quien participó en los diálogos de paz de La Habana y fue detenido en... 20.10.2021

américa latina

colombia

farc

rodrigo granda

"Frente a los hechos acontecidos con Rodrigo Granda Escobar es importante afirmar que el pasado 28/09/21 la Dijín [Dirección de Investigación Criminal e Interpol] de la Policía emitió respuesta a un derecho de petición radicado por Rodrigo Granda informándole que presentaba Notificación Roja de Interpol, emitida por Paraguay", indicó la institución a través de Twitter.Asimismo, indicó que al exguerrillero se le informó desde entonces que los delitos que relaciona la circular roja de Interpol son secuestro, asociación criminal y homicidio doloso, y que la información de dicha notificación depende exclusivamente de Interpol Paraguay y de la Secretaria General de Interpol. Según la Policía colombiana, Granda también fue informado el pasado 13 de octubre, de manera personal durante una visita que él hizo a la Dijín, de que "Interpol Colombia no está facultada para modificar, aclarar o anular la información publicada por otro país".Por último, señaló que, ante la detención de Granda en México el 19 de octubre, Migración Colombia solicitó información en mención de algún requerimiento de Interpol, ante lo cual la Dijín precisó que el exguerrillero no puede ser detenido en territorio colombiano, ya que sobre los desmovilizados de las FARC hay una suspensión de órdenes de detención tras haberse acogido al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016.Además, Granda señaló al Gobierno colombiano de ser responsable de su detención en México por una orden de Interpol Paraguay y calificó el hecho como una provocación al Acuerdo de Paz, suscrito en 2016.Granda agregó a la prensa que "la orden [de Interpol] estaba dormida en Paraguay y algunos altísimos funcionarios del Gobierno colombiano [que] no están de acuerdo con el proceso de paz" la activaron.Sin embargo, más temprano, la Policía de Colombia emitió un comunicado en Twitter según el cual Granda sabía desde el pasado septiembre que sobre él pesaba dicha circular roja de Interpol Paraguay.El exguerrillero dijo que el hecho es otra provocación del actual Gobierno de Iván Duque contra el Acuerdo de Paz, sin precisar por qué asegura que funcionarios del Ejecutivo nacional están detrás de su situación en México.Asimismo, agradeció al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no detenerlo, así como a José Luis Ponce, embajador de Cuba en Colombia, de quien, dijo, intercedió para resolver el impasse, rescatando así la fuerza internacional que tiene el Acuerdo de Paz."Aquí se está mostrando que este Acuerdo de Paz vino para quedarse, y es un acuerdo muy robusto", dijo.Por último, señaló que los exFARC no tienen miedo "a salir a algún lado", ya que, dijo, no deben nada, y sugirió que la JEP debería abordar los procesos internacionales como el que derivó en su detención en México.Granda, quien regresó a Colombia el 20 de octubre, fue detenido el 19 de octubre en México por su presunta participación en el secuestro (2004) y posterior asesinato (2005) de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau (1998-2000).Granda, quien fue conocido en las filas de la guerrilla con los alias de "El canciller de las FARC" y "Ricardo Téllez", fue uno de los negociadores en los diálogos de La Habana que permitieron la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, tras lo cual se desmovilizó y se acogió a la justicia especial en el marco del Caso 01 sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

colombia

2021

colombia, farc, rodrigo granda