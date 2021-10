https://mundo.sputniknews.com/20211020/burger-king-abre-su-primer-local-sin-carne-en-madrid-1117316452.html

Burger King abre su primer local sin carne en Madrid

Burger King abre su primer local sin carne en Madrid

españa

madrid

comida rápida

hamburguesa

vegetarianismo

🥚 alimentación

burger king

"En Vurger King hay dos tipos de personas: las que comen sus patatas con un poco de salsa y las que comen su salsa con un poco de patatas", escribía la compañía unos días antes de hacer público su secreto. Los usuarios no tardaron en reaccionar al ver la "falta de ortografía".Sin embargo, no fue ningún error. Más bien estaban anticipando a la población de la próxima apertura de su nuevo local en el que por primera vez dan de lado a la carne. Estará ubicado en el Paseo del Prado, y contará únicamente con productos vegetales. A su habitual carta, que ya contaba con la Whopper y los nuggets vegetales, han añadido otra hamburguesa más: la Long Vegetal simulando ser la Long Chicken. A mediados de 2021 vimos algo similar en uno de sus locales de Alemania, donde se ofreció durante unos días toda su gama de carnes elaboradas 100% de proteína vegetal.La cadena de restauración especializada en hamburguesas a la parrilla ha elegido al cantante y humorista Mario Vaquerizo como padrino en esta nueva apertura. "Alaska, que es vegetariana, y yo podemos compartir ahora nuestras comidas en la cadena", dijo Vaquerizo durante el acto de presentación celebrado el 19 de octubre. Entre los ingredientes que componen sus productos vegetarianos está la proteína de soja, la proteína de trigo con agua, el aceite y las especias. Respecto al pan, será el mismo que el utilizado en las de carne pero tostado en bolsas especiales para que así se evite la contaminación con proteína animal. Tampoco contiene colorantes, conservantes ni aromas artificiales. Por el momento, la compañía de comida rápida ha comunicado que estará abierto de forma temporal pero aún no se sabe hasta cuando.

madrid

