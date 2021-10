https://mundo.sputniknews.com/20211019/presidente-de-mexico-presenta-a-enviado-de-eeuu-programa-social-para-atender-migracion-1117262513.html

Presidente de México presenta a enviado de EEUU programa social para atender migración

Presidente de México presenta a enviado de EEUU programa social para atender migración

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante delegación estadounidense la efectividad del programa social... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T00:07+0000

2021-10-19T00:07+0000

2021-10-19T00:07+0000

américa latina

eeuu

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108930/01/1089300139_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_9ba498f75b8721c40e07496490c88bd7.jpg

López Obrador hizo la presentación del programa tras encabezar el recorrido por una zona arqueológica de la cultura maya en Palenque, Chiapas (sureste), y por una comunidad indígena de Chipas, donde se aplica Sembrando Vida, en la franja fronteriza con Guatemala.El programa social consiste en la entrega a sembradores unos 250 dólares mensuales, con suministro de insumos, herramientas y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales.El gobernante mexicano afirmó que esa estrategia de asistencia social "impulsa el desarrollo del campo y al mismo tiempo cuidar el ambiente", por lo que puede implementarse en Centroamérica como una acción para atender el fondo el fenómeno migratorio.López Obrador dijo que "el presidente Biden tiene un aliado en la defensa de la política del clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la supervivencia de los seres humanos".Kerry acompañó al jefe de Estado mexicano en un recorrido por una de las parcelas que actualmente se cultivan en Chiapas como parte del programa social que México promueve también en Centroamérica.El diplomático estadounidense celebró que el Gobierno de México dedique sus esfuerzos a atender la deforestación por el cambio climático con esta iniciativa."Tenemos que reconocer que estos esfuerzos de México pueden ser una fuente de prosperidad para las comunidades, un símbolo del liderazgo de México (…) me encantó la visita", dijo Kerry.El enviado especial tuvo oportunidad de hablar con los campesinos y dijo que "la cooperación entre ambos países puede crecer", para trabajar en conjunto como socios en la atención a la población del sureste mexicano, la región más pobre y atrasada del país anfitrión, y también con Centroamérica.Programa para el bienestarEl secretario federal de Bienestar, Javier May Rodríguez, explicó que el programa social tiene presencia en 20 de las 32 entidades de México, y que para 2021 cuenta con un presupuesto de 28.900 millones de pesos (unos 1.450 millones de dólares).Actualmente, esa estrategia social subsidia el empleo para 451.000 personas beneficiarias en zonas campesinas para sembrar árboles.El programa también da trabajo a 4.911 coordinadores, facilitadores y técnicos que integran el personal operativo; y colaboran 38.500 becarios de otro programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que atiende a aprendices de talleres.Los campesinos participantes pertenecen a comunidades indígenas y el requisito es disponer de al menos 2,5 hectáreas.Sembrando Vida se ejecuta en más de 18.000 comunidades de Aprendizaje Campesino integradas por 25 sembradoras y sembradores, un técnico social, un técnico productivo y tres becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.También hay 14.610 viveros comunitarios y más de 18.000 biofábricas en las que se generan fertilizantes orgánicos para sustituir los químicos.La Secretaría de la Defensa colabora produciendo 215 millones de plantas en viveros miltares, y la meta total es cultivar 1.100 millones de plantas en casi 1,13 millones de hectáreas.Al finalizar este año el avance será de 817 millones de plantas y 1,1 millones de hectáreas en reforestación.La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, precisó que Sembrando Vida es una propuesta de agroecología o agricultura orgánica "en la que no se usan químicos tóxicos, por lo que se cuida el suelo, el agua y la fauna".Participaron en el evento, los secretarios de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de EEUU en México, Ken Salazar.México destina 100 millones de dólares para exportar sus programas sociales al norte de Centroamérica, mientras que EEUU ha entregado más de 600 millones de dólares en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras, y ha pedido al Congreso 860 millones de dólares adicionales del presupuesto de 2022.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-canciller-mexicano-recibe-al-enviado-de-eeuu-para-temas-climaticos-1117250605.html

https://mundo.sputniknews.com/20210929/presidente-mexicano-inaugura-primera-de-2700-sucursales-del-nuevo-banco-de-bienestar-1116591885.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, andrés manuel lópez obrador, méxico