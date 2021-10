https://mundo.sputniknews.com/20211019/gobierno-de-chile-culpa-a-candidatos-presidenciales-de-izquierda-por-protestas-violentas-1117299534.html

Gobierno de Chile culpa a candidatos presidenciales de izquierda por protestas violentas

Gobierno de Chile culpa a candidatos presidenciales de izquierda por protestas violentas

SANTIAGO (Sputnik) — Las autoridades del Gobierno de Chile culparon a los candidatos presidenciales de izquierda por las protestas violentas registradas... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T19:25+0000

2021-10-19T19:25+0000

2021-10-19T19:25+0000

américa latina

chile

violencia

gabriel boric

carabineros de chile

represión

estallido social en chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1093792687_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e48f756a970b9b7cf6228c3e3953fb52.jpg

"¿Quiénes son los responsables finales de esta violencia? Los que presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste [candidata presidencial de centroizquierda] o quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzas bombas molotov, como Gabriel Boric [candidato de izquierda]", afirmó en conferencia de prensa el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.En la misma línea, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio señaló ante los medios que los culpables fueron los políticos de izquierda y extrema izquierda por no condenar la violencia con suficiente fuerza durante las marchas."No basta con condenar los actos de violencia a través de Twitter, sino que aquello se debe reflejar en sus acciones", agregó.IntervencionismoLos partidos políticos criticaron al Ejecutivo y acusaron a las autoridades de intervencionismo, de usar la palestra pública para dar discursos que afectan las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre."Una vez más el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público, quiero ser muy claro, a todos los que protestaron pacíficamente, todo nuestro apoyo, a quienes creen que saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no y esperamos todo el rigor de la ley", se defendió el candidato Boric en conferencia de prensa.El alcalde de Recoleta (centro de Santiago) y líder del Partido Comunista (izquierda), Daniel Jadue, quien apoya al candidato Boric señaló en sus redes sociales que las declaraciones del Gobierno "son graves, es una clara intervención política, ellos no tienen autoridad moral para hablar de violencia cuando permitieron las peores atrocidades a partir del 18 de octubre de 2019".En el Partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) de Provoste, el diputado Miguel Calisto tuiteó que "el subsecretario Galli es el responsable del control del orden público, es el jefe del servicio de las policías y pese a poder prevenir, no lo hizo".La jornada de conmemoración del estallido social se desarrolló con tranquilidad y protestas pacíficas durante gran parte del día, pero al finalizar se registraron violentos desmanes, saqueos, incendios, dos personas fallecidas y 450 detenidos.El 18 de octubre de 2019 se registró una serie de manifestaciones, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que dio inicio a las masivas manifestaciones ciudadanas denominadas "estallido social", donde los chilenos protestaron contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).La represión policial y de las Fuerzas Armadas dejaron un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/candidatos-presidenciales-boric-y-kast-se-consolidan-en-la-cima-de-las-encuestas-en-chile-1117236269.html

https://mundo.sputniknews.com/20211019/policia-chilena-confirma-segunda-victima-en-protestas-por-aniversario-de-estallido-social-1117298148.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, violencia, gabriel boric, carabineros de chile, represión, estallido social en chile