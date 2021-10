Masiva movilización de trabajadores en Argentina en el Día de la Lealtad peronista

https://mundo.sputniknews.com/20211018/masiva-movilizacion-de-trabajadores-en-argentina-en-el-dia-de-la-lealtad-peronista-1117261545.html

El Día de la Lealtad es la fecha más importante para el peronismo, el histórico movimiento político más convocante en Argentina, razón por la que no alcanzó con una jornada de movilizaciones masivas, sino que este 2021 hubo dos.Un día después de la marcha del domingo 17 de octubre convocada por las Madres de Plaza de Mayo y agrupaciones cercanas a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el lunes 18 marcharon decenas de miles de trabajadores afiliados a la principal central obrera y sindical, en un acto multitudinario en el centro de Buenos Aires.La Confederación General del Trabajo (CGT), de histórica vinculación al peronismo, decidió aplazar un día su demostración popular en las calles debido a que el domingo se celebró en Argentina el Día de la Madre. No marcharon a la Plaza de Mayo, epicentro político de Buenos Aires, sino al Monumento al Trabajo, sobre la Avenida Paseo Colón.El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y simpatizantes del movimiento de trabajadores de Argentina colmaron la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del depuesto secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, quien meses más tarde se transformaría en presidente (1946-1955). Así se dio inicio a su mito y al movimiento político, que todavía perdura con vigencia.La fecha se conmemora entre sus simpatizantes desde entonces, aunque hubo tiempos en que debió realizarse en secreto: durante el período entre el golpe de Estado que depuso el segundo mandato de Perón, en 1955, y el regreso de su exilio, en 1973, así como durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).En 2020, cuando se cumplieron 75 años de esa fecha histórica, la pandemia evitó la congregación, que se esperaba fuera inmensa debido a que el peronismo es desde diciembre de 2019 la fuerza gobernante, gracias a la conformación de un frente unificado entre las dirigencias que conforman el movimiento.Este año, la fecha llegó en un momento de unidad tensionada dentro del Gobierno nacional posterior a la derrota del oficialista Frente de Todos en las elecciones primarias, lo que recuerda el escenario de división de 2018, cuando todavía gobernaba el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Sin embargo, la CGT demostró una unidad no vista en otro espacios del peronismo, con la presencia de sus principales figuras: sus secretarios generales, Héctor Daer —representante sindical de los trabajadores de la salud— y Carlos Acuña (playeros); Hugo Moyano, referente histórico de camioneros; y dirigentes como Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Romero (docentes), Omar Lingeri (obras sanitarias) y Víctor Santa María (encargados de edificios).Participaron de la marcha columnas de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). No fue invitada la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), conglomerado de sindicatos obreros separado de la CGT desde 1992, que había tenido un histórico acercamiento con la principal central gremial en 2019.

