https://mundo.sputniknews.com/20211018/icardi-wanda-nara-y-china-suarez-memes-para-comprender-un-escandalo-epico-en-argentina-1117245435.html

Icardi, Wanda Nara y 'China' Suárez: memes para comprender un escándalo épico en Argentina

Icardi, Wanda Nara y 'China' Suárez: memes para comprender un escándalo épico en Argentina

La farándula argentina acaba de dar forma a su escándalo definitivo: la empresaria Wanda Nara anunció su separación del futbolista Mauro Icardi tras una... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T17:09+0000

2021-10-18T17:09+0000

2021-10-18T17:10+0000

estilo de vida

argentina

infidelidad

farándula

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117244783_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_78ca32923b3573f60a1f77c198e9f2e8.jpg

Para los argentinos, puede que se trate del escándalo del año. Wanda Nara, empresaria y exmodelo, anunció en sus redes sociales su sorpresiva separación de su esposo, el delantero del Paris Saint-Germain Mauro Icardi y alimentó con algunos gestos la posibilidad de que hubiera una tercera en discordia: la actriz argentina Eugenia 'China' Suárez.La bomba explotó el 16 de octubre, cuando Nara sorprendió con un duro mensaje en un historia de Instagram: "Otra familia más que te cargaste por zorra". El mensaje no tardó en llegar a los portales de espectáculos de Argentina, que dieron cuenta que la empresaria había dejado de seguir a su esposo en Instagram.La búsqueda de los portales arrojó otro datos revelador: Nara había dejado de seguir a Suárez, a quien solía apoyar con 'me gusta' y comentarios hasta ese momento. Ese detalle fue el que abonó la idea de que la actriz estaba involucrada en la disputa. Suárez, recientemente separada de su esposo, el actor chileno Benjamín Vicuña, es recordada por uno de los escándalos más comentados entre los argentinos, su relación con Vicuña se inició cuando el actor aún estaba en pareja con la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain. Los amantes fueron encontrados 'in fraganti' por Ardohain, que acabó haciendo pública su decepción.Con toda Argentina —y gran parte del mundo del fútbol— hablando del episodio, lo que siguió fue más bien confuso: Icardi saludó a Nara por el Día de la Madre en Argentina y publicó fotos de ambos felices pero Nara reafirmó su separación con una fotografía de su mano, que según escribió le gusta más "sin anillo".Suárez negó estar involucrado, según dijeron allegados al portal argentino MDZ. Sin embargo, el programa de espectáculos Los Ángeles de la Mañana del Canal 13 argentino divulgó mensajes de Telegram en los que la actriz invitaba al futbolista argentino a salir.El escándalo adquiere, para los seguidores de la farándula argentina, ribetes épicos al recordar que los tres protagonistas son recordados por episodios anteriores de infidelidades. Al polémico romance de Suárez con Vicuña, se suma que el inicio de la relación entre Icardi y Nara también fue producto de una recordada infidelidad. En efecto, Nara era la pareja del también futbolista Maximiliano López, amigo de Icardi, cuando los dos comenzaron su relación.Los memes tras el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China SuárezMientras los involucrados definen cómo terminará el escándalo, las redes hicieron lo que mejor saben hacer: memes. Así, el aparente talento de Suárez para ser la tercera en discordia y motivar la separación de una pareja fue tomado con humor por los internautas.Ese talento también podría ser aprovechado para separar instituciones que aún se confunden en países como Argentina.Por supuesto, el poder de la China Suárez también sirve para proezas más cotidianas.Sí, la historia es un poco difícil de seguir. Por suerte, también hay un meme para expresarlo.Un antiguo y clásico mensaje de Donald Trump viene a la perfección para imaginarse la furia de Nara.La China Suárez buscando nuevos matrimonios que separar, otra de las imaginaciones de los internautas.Algunos memes se quedaron con Icardi, que ahora deberá afrontar una carrera deportiva manejada por su exesposa, aún furiosa con él.Haya separación definitiva o no, el escándalo ya sirvió para dar horas de programación a la televisión argentina y decenas de memes a Twitter.

https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-lado-oscuro-de-maradona-el-fallecido-astro-argentino-del-futbol-mundial-1117141592.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, infidelidad, farándula, 👤 gente