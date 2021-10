https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-lado-oscuro-de-maradona-el-fallecido-astro-argentino-del-futbol-mundial-1117141592.html

El lado oscuro de Maradona, el fallecido astro argentino del fútbol mundial

El lado oscuro de Maradona, el fallecido astro argentino del fútbol mundial

Graves acusaciones contra el entorno de Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020, conmocionaron a la opinión pública al realizarse una denuncia... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T18:04+0000

2021-10-15T18:04+0000

2021-10-15T18:04+0000

américa latina

⚽ deportes

📝 reportajes

argentina

diego maradona

abuso

denuncia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1093638863_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0c2e897eda895f09dcca7256dc4b9805.jpg

La historia deportiva de Diego Armando Maradona, el exfutbolista argentino, estuvo repleta de hazañas que lo volvieron inmortal. Tuvo una vida de película al haber nacido en una familia extremadamente pobre y haber llegado a ser conocido en todo el mundo por la magia que demostraba en la cancha y por sus posicionamientos políticos siempre a favor del pueblo.Maradona, figura de la selección nacional y campeón en el Mundial de México 1986, falleció el 25 de noviembre a los 60 años producto de un paro cardiorrespiratorio, cuando se encontraba en recuperación luego de una intervención quirúrgica craneal.Pero su vida personal tuvo un lado oscuro que todavía es causa de escándalos y de cuestionamientos sobre él y su entorno como consecuencia de los excesos por su consumo de drogas, las acusaciones de violencia de género o su resistencia a reconocer hijos, que lo volvieron un dios demasiado humano y plagado de contradicciones.Mavys Álvarez, una mujer cubana de 41 años, acusó a Maradona y su entorno por el abuso que habría recibido dos décadas atrás, cuando era una adolescente menor de edad. Asegura que le presentaron al astro en 2000, cuando este se radicó en la isla caribeña para recibir tratamiento por sus adicciones.Ella tenía 16 años y él 40 cuando habría sido presionada para ser su pareja, una relación que habría durado tres años en los que la mujer asegura que la introdujeron al consumo de cocaína y la hicieron viajar sin permiso y bajo custodia a Buenos Aires para colocarle implantes mamarios.Los abogados de Álvarez iniciaron una querella en Argentina para investigar la posible corrupción en los trámites de migraciones."Hicimos la denuncia en la Protex [Procuraduría de Trata y Explotación de Personas] y Mavys se presentó como querellante, como la víctima. Sus relatos son muy concretos. Su familia no consintió nunca. Entró de contrabando a Argentina, para lo que hubo la participación de un funcionario público", dijo a Sputnik Fernando Miguez, presidente de Fundación por la Paz de Argentina, que radicó la acusación."Tenemos pruebas, Mavys guardó todo: pasaportes, visa, prequirúrgico, videos y testigos", agregó.Tres hombres que eran entonces muy cercanos a Maradona fueron señalados en la denuncia por trata de personas internacional con fines sexuales. Cabe señalar que en Cuba la edad de consentimiento sexual es a partir de los 16 años y que el exfutbolista era un paciente psiquiátrico, por lo que precisaba supervisión.Las batallas del antihéroeDesde los años 80, comenzaron las controversias relacionadas al consumo de drogas y las penalizaciones por dopaje positivo del ídolo deportivo. En 1982, Maradona fue traspasado al Barcelona de España, donde no brilló por lo deportivo. Él mismo confesó que comenzó a consumir cocaína mientras vivía en la ciudad catalana.En 1986, pasó al Napoli de Italia, donde se convertiría en leyenda del fútbol, pero donde se potenciaron los excesos. Luego de un partido en 1991, sería suspendido por 15 meses al dar positivo de cocaína en el test antidopaje. A fines de abril de ese año, fue detenido en un allanamiento policial en su domicilio en Argentina por tenencia de estupefacientes.Durante el Mundial de EEUU de 1994, ocurriría el acto que marcaría un fin de ciclo trágico para Maradona en la selección argentina. Al terminar el partido de primera vuelta con Nigeria, fue escoltado para realizarle un test antidopaje que dio positivo por efedrina, lo cual le impidió continuar en el torneo, descrito por el astro con la frase "me cortaron las piernas". Argentina fue rápidamente eliminada.Luego de la segunda suspensión de 15 meses, su regreso al fútbol fue esporádico, sin contar con el estado físico para desenvolverse. Volvió a firmar contrato con Boca Juniors de Argentina, el equipo de su corazón, pero no llegó a jugar muchos partidos. Anunció su retiro en su cumpleaños número 37, en 1997, después de jugar los 45 minutos iniciales del superclásico contra River Plate.Realizó largas internaciones para tratar sus adicciones a las drogas. Diego tuvo una sobredosis en el año 2000 en Punta del Este, balneario de Uruguay, en el que casi pierde la vida. Entonces, viajó a internarse a Cuba, donde vivió cinco años y donde forjó una amistad con el líder cubano Fidel Castro, a quien entrevistó en 2005 como conductor de su programa de TV La noche del 10, un momento histórico en los medios de comunicación argentinos.Maradona tuvo tres parejas oficiales. Claudia Villafañe, madre de sus hijas Dalma y Gianina, fue su compañera desde la juventud, con quien se casó en una ceremonia espectacular en el estadio Luna Park de Buenos Aires en 1989. Verónica Ojeda lo acompañó entre 2005 y 2013 y fue la madre de su hijo Dieguito. Rocío Oliva, 30 años menor, fue su última novia conocida, quien estuvo a su lado durante sus períodos como entrenador de los clubes ​​Al-Wasl y Al-Fujairah de Emiratos Árabes, de quien se separó en 2019.Con las tres se vio involucrado en incidentes, algunos por problemas patrimoniales que llevaron a causas judiciales, otros por alertas por supuestos episodios violentos. Tuvo cinco hijos e hijas, dos de ellos reconocidos al cabo de procesos judiciales, como el caso de Diego Jr., hijo de la italiana Cristiana Sinagra, y Jana, hija de la argentina Valeria Sabalaín. Al momento de fallecer, varias personas reclamaban por su paternidad en Cuba, Italia y Argentina.Maradona revocó en 2016 años el testamento redactado en 2012 a favor de sus dos hijas mayores, por lo que todos sus hijos serían herederos de sus bienes, estimados en 50 millones de dólares. Sus deudos y acreedores iniciaron demandas de sucesión en marcha por el patrimonio.El 10 realizó su partido homenaje de despedida en noviembre de 2001, en la Bombonera, la cancha de Boca en Buenos Aires. En ese viaje estuvo invitada Mavys Álvarez, la joven cubana. Al finalizar el encuentro, el ídolo dio unas palabras de cierre que todavía resuenan por sus implicaciones.

https://mundo.sputniknews.com/20211007/maradona-y-su-entorno-acusados-de-trata-de-personas-por-parte-de-una-cubana-1116875489.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/la-historia-del-cineasta-italiano-que-le-debe-la-vida-a-maradona-1116051718.html

https://mundo.sputniknews.com/20211014/nace-el-maradolar-la-primera-criptomoneda-popular-argentina-1117125389.html

https://mundo.sputniknews.com/20201125/Maradonaylahistoriadesus10hijosNotodosreconocidos-1093626961.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

⚽ deportes, 📝 reportajes, argentina, diego maradona, abuso, denuncia