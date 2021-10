https://mundo.sputniknews.com/20211017/la-lluvia-afecta-al-desempeno-de-los-sistemas-de-seguridad-de-los-autos-1117217419.html

La lluvia afecta al desempeño de los sistemas de seguridad de los autos

Un estudio llevado a cabo por la Asociación Estadounidense del Automóvil —AAA, por sus siglas en inglés— reveló que la lluvia de moderada a intensa afecta el... 17.10.2021, Sputnik Mundo

En el marco de la investigación, llevada a cabo en un circuito cerrado, se puso a prueba el desempeño de los sistemas avanzados de asistencia al conductor —ADAS, por sus siglas en inglés— en condiciones adversas.Además de lluvias, se simularon también otras condiciones ambientales, como la presencia de insectos y suciedad, detalló AAA en un comunicado.En particular, se probó la eficiencia del frenado automático de emergencia y el asistente de seguimiento de carril. Ambos sistemas tuvieron problemas en escenarios con lluvias de moderadas a fuertes.De acuerdo con el ente, mediante lluvia, el sistema de frenado automático de emergencia de vehículos que se desplazaban a cerca de 56 kilómetros por hora no lograron evitar una colisión en el 33% de los casos. En las mismas condiciones, el asistente de seguimiento de carril salió de la vía en la que debía transitar en el 69% de las veces.El ente puso de relieve que el funcionamiento de los ADAS normalmente se evalúan en condiciones ideales de operación Sin embargo, el AAA llama a que se agreguen a los estándares de prueba las condiciones que los conductores normalmente encuentran en el mundo real.En las pruebas con el parabrisas sucio con una gran cantidad de insectos, suciedad y agua, se observaron pequeñas diferencias en el desempeño. Sin embargo, las funciones analizadas no se vieron afectadas negativamente, según AAA.

