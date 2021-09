https://mundo.sputniknews.com/20210922/el-mit-descubre-que-el-piloto-automatico-de-tesla-distrae-a-los-conductores--1116317564.html

El MIT descubre que el piloto automático de Tesla distrae a los conductores

Un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts —MIT, por sus iniciales en inglés— reveló que el piloto automático de... 22.09.2021, Sputnik Mundo

La investigación refuerza la noción de que el sistema avanzado de asistencia al conductor (SAAC) puede no ser tan seguro como se creía inicialmente. El estudio se llevó a cabo después de que se registraron diversas muertes en colisiones automovilísticas en las que supuestamente el llamado autopilot de Tesla estaba accionado.En el marco de la investigación, se analizó el comportamiento de los ojos de cientos de conductores de autos de Tesla al emplear el SAAC y luego se desarrolló un modelo para replicar los patrones de mirada al utilizar la función.Los investigadores encontraron que cuando el piloto automático estaba activo los conductores mantenían la mirada fuera de la carretera durante más tiempo que cuando la función no estaba activa.El equipo también descubrió que la frecuencia de las miradas fuera de la carretera relacionadas específicamente con la conducción era menos frecuente con el piloto automático activo que con la conducción manual, detalló Slash Gear.El estudio del MIT concluyó que los patrones de comportamiento visual cambian al utilizar el piloto automático, lo que sugiere que las personas prestan menos atención a la carretera cuando el sistema está activado.El autopilot de Tesla permite que los automóviles frenen, aceleren y giren automáticamente. Sin embargo, la marca advierte que el sistema no es completamente autónomo y que es necesaria la supervisión activa del conductor durante el uso de esta función.

