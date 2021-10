https://mundo.sputniknews.com/20211017/china-sorprende-a-eeuu-con-un-misil-hipersonico-capaz-de-portar-ojivas-nucleares-1117210916.html

China sorprende a EEUU con un misil hipersónico capaz de portar ojivas nucleares

Según el medio, China demostró "un potencial espacial avanzado que tomó desprevenida la inteligencia de EEUU".Las fuentes del diario aseguraron que el misil no logró dar con exactitud en el blanco, pero el ensayo mostró que China había logrado "un progreso sorprendente en el desarrollo de armas hipersónicas", y en ese camino Pekín está mucho más adelantado de lo que creía Washington.Los interlocutores de la publicación señalaron que el misil teóricamente podría volar sobre el Polo sur, lo que crearía un gran problema para los sistemas antimisiles del Ejército estadounidense.El Pentágono expresó su preocupación por las acciones de China, pero no hizo comentarios sobre las pruebas del misil hipersónico.La Embajada de China en EEUU tampoco comentó las pruebas, pero la misión diplomática enfatizó que la política militar china siempre fue "defensiva", recalcó The Financial Times.

