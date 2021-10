https://mundo.sputniknews.com/20211016/zajarova-sobre-el-nord-stream-2-es-el-garante-de-la-seguridad-energetica-de-europa-1117204419.html

Zajárova sobre el Nord Stream 2: "Es el garante de la seguridad energética de Europa"

Zajárova sobre el Nord Stream 2: "Es el garante de la seguridad energética de Europa"

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó duramente los llamados de algunos políticos y medios occidentales para detener la puesta... 16.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-16T13:21+0000

2021-10-16T13:21+0000

2021-10-16T13:21+0000

internacional

rusia

europa

maría zajárova

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1117204323_0:157:2953:1819_1920x0_80_0_0_de2f73a9cf86952f34a5c45b6078db12.jpg

A través de su canal oficial en Telegram, la representante de la Cancillería rusa compartió un extenso texto en el que ironiza los llamados de diversos actores europeos en contra de las tuberías que llevarán gas de Rusia a Alemania.Zajárova puso de relieve que no se refiere a Ucrania y sus "fantasías energéticas", ya que en el país "la histeria es un estado permanente".La vocera de la diplomacia rusa, entonces, dio varios ejemplos de declaraciones que se hicieron en contra del Nord Stream 2. En particular, Zajárova mencionó al primer ministro británico, Boris Johnson, quien afirmó a través de su portavoz que Rusia ha reducido deliberadamente el suministro de gas a la Unión Europea para obligar al bloque a aprobar la construcción del gasoducto.La funcionaria rusa también habló del presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien "pidió a no otra que la OTAN" intervenir en el caso del Nord Stream 2.Zajárova puso de relieve que declaraciones como estas "son una expresión asombrosa y (...) algo embarazosa de lo que se suele denominar elementos de competencia ajenos al mercado".La funcionaria puso de relieve que el "Nord Stream 2 es un garante de la seguridad energética de Europa y un factor de estabilidad de la infraestructura".El nuevo gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción acaba de concluir, debe empezar a suministrar gas natural a Europa todavía el 2021. La infraestructura, que conecta a Rusia y Alemania, tiene capacidad para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.

https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-ultimo-intento-quienes-y-como-pretenden-detener-el-nord-stream-2-1116906772.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, maría zajárova, nord stream 2