El alimento que debes agregar a la dieta para vivir hasta los 100 años

El alimento que debes agregar a la dieta para vivir hasta los 100 años

16.10.2021

Al estudiar mejor los hábitos de las personas en las llamadas zonas azules del mundo —es decir, las áreas del globo en donde habitan más personas centenarias—, los científicos han descubierto que la dieta desempeña un importante papel en su longevidad, informa Eat This, Not That! (ETNT), un portal dedicado a la alimentación saludable.Los investigadores han encontrado muchas similitudes entre las dietas y los estilos de vida de los residentes de diferentes zonas azules. Un factor observado a menudo fue la ingesta de leguminosas, en particular, de los frijoles de variados tipos.De acuerdo con un estudio acerca de la longevidad en las zonas azules, publicado en la revista The American Journal of Lifestyle Medicine, los frijoles "son la piedra base de la mayoría de las dietas centenarias".Es más, los científicos han encontrado que las personas más longevas de las zonas azules comían aproximadamente una taza de frijoles al día.Los beneficios proporcionados por los frijoles se deben a su composición: son alimentos altamente nutritivos y bajos en grasa. Una única taza de frijoles negros, por ejemplo, posee 15 gramos de proteína, 15 gramos de fibra y menos de un gramo de azúcar y grasa.El consumo regular de fibras está asociado a una vida más larga y saludable y, según una investigación de la Sociedad Gerontológica de Estados Unidos, puede reducir el riesgo de depresión, hipertensión, diabetes e incluso enfermedades cognitivas.Los frijoles también contienen un poderoso antioxidante llamado polifenol, el cual podría desempeñar un papel en el envejecimiento saludable. Un estudio publicado en la revista The International Journal of Molecular Sciences reveló que esta sustancia tiene propiedades que ayudan a combatir las inflamaciones, la diabetes, la obesidad y promueven la salud cardíaca.

