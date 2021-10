https://mundo.sputniknews.com/20211015/por-que-las-mujeres-rurales-alimentan-al-mundo-pero-no-tienen-poder-1117187704.html

¿Por qué las mujeres rurales alimentan al mundo pero no tienen poder?

La gran mayoría de las mujeres que viven en países en desarrollo y zonas rurales, son agricultoras. Pero no son dueñas de la tierra que trabajan; y muchas veces su labor no es reconocida ni pagada. En comparación con los hombres y las mujeres urbanas, las mujeres rurales son más proclives a ser violentadas y —cuando son remuneradas—, ganan menos dinero. Por consiguiente, experimentan una menor soberanía alimentaria: pasan más hambre, y sufren más la desnutrición.Naciones Unidas señala que las mujeres rurales tienen peores niveles de vida, peor salud, menor poder de decisión, un acceso limitado a servicios sociales, pocas posibilidades de ascenso social, más impedimentos para acceder a la educación y empleo, más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; pero una mayor probabilidad de sufrir complicaciones que ponen en peligro su vida, y estrés psicosocial.Como si fuera poco, hay leyes y normas sociales que las discriminan y no protegen. Las desigualdades "limitan su pleno potencial", advierte la ONU.Las mujeres rurales en América LatinaSegún datos publicados en octubre por We Effect —la organización cooperativa de desarrollo más grande del mundo que opera en más de 20 países—, en América Latina:Las mujeres rurales en el mundoEl último informe de Naciones Unidas sobre las mujeres y niñas, publicado en octubre de 2021, revela que:Según la ONU, para que las mujeres y niñas rurales logren empoderarse, se necesita:

