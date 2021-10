Lo que se sabe sobre el hombre que mató a varias personas con arco en Noruega

https://mundo.sputniknews.com/20211015/lo-que-se-sabe-sobre-el-hombre-que-mato-a-varias-personas-con-arco-en-noruega-1117142007.html

Se trata de Espen Andersen Brathen, un albañil danés de 37 años que llegó a la ciudad noruega de unos 25.000 habitantes para trabajar en construcción. Algunos de sus compañeros de trabajo eran musulmanes, y junto a ellos entró por primera vez en una mezquita.Pero no fue allí donde se radicalizó, sino en su habitación a través de internet. Incluso después de haber cambiado de trabajo, Brathen siguió relacionándose con su círculo de amigos, precisamente los que lo introdujeron al islám.De hecho, el atacante tiene antecedentes relacionados al terrorismo, aunque no se especifica exactamente de qué se trata. El portavoz de la Policía, Ole Bredrup Saeverud, ha reconocido que las autoridades tenían temores por la posible radicalización de Brathen antes del ataque con arco.A raíz de estos temores Brathen fue seguido durante al menos un año, pero al no encontrarse más indicios de anomalías, la vigilancia fue cancelada. Probablemente esta es la razón por la que los servicios de inteligencia se muestran convencidos de que se trata de un ataque terrorista, mientras que la Policía danesa insiste en que el móvil del crímen sigue sin estar claro.También se sabe que el atacante compró el arco y las flechas en una tienda deportiva, donde no se requiere documentación o licencia alguna para ello.El hombre fue detenido por los agentes de la Policía 37 minutos después de haber empezado a disparar contra la gente de un modo aleatorio. Admitió haber cometido el ataque y expresó su disposición a cooperar, pero no explicó los motivos de la masacre.

