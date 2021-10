https://mundo.sputniknews.com/20211015/chile-cual-es-la-responsabilidad-de-pinera-en-la-crisis-migratoria-1117141380.html

Chile: ¿Cuál es la responsabilidad de Piñera en la crisis migratoria?

Chile: ¿Cuál es la responsabilidad de Piñera en la crisis migratoria?

Tras la manifiestaciones xenófobas ocurridas en el norte del país con motivo del aumento de la presión migratoria por parte de ciudadanos venezolanos, el... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T04:33+0000

2021-10-15T04:33+0000

2021-10-15T04:34+0000

gps internacional

chile

sebastián piñera

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1117142694_1:0:744:418_1920x0_80_0_0_6c7a614ff5944e7eb1ba8fcee4a6f2cf.jpg

Chile: ¿Cuál es la responsabilidad de Piñera en la crisis migratoria? Chile: ¿Cuál es la responsabilidad de Piñera en la crisis migratoria?

El Gobierno chileno anunció que habilitará una serie de centros de refugio para acoger a aquellos migrantes que no tienen un lugar para quedarse. Ello se da en el marco de una crisis migratoria en el norte del país, tras un aumento importante en el ingreso de extranjeros por pasos fronterizos no habilitados. Al respecto, "lo que está ocurriendo en el norte chileno es una situación gravísima", aseveró Martínez. La población migrante venezolana es una de las principales de las que ha llegado a Chile, añadió.En ese marco, luego de un encuentro con los mandatarios de Ecuador y Colombia, "Piñera anunció que Chile tenía las puertas abiertas para los venezolanos que quieran llegar al país", recordó. Ello incentivó una inmigración por diferentes lugares, "particularmente por tierra", indicó. Ante el flujo migratorio que estaba llegando a Chile, "el Gobierno de Piñera levantó la llamada visa de responsabilidad democrática, que fue una autorización migratoria para la llegada de venezolanos al país", indicó.Profundo rechazo de la sociedad chilena hacia actos xenófobos en Iquique.No obstante ello, se generó una mayor la presión migratoria en el norte, "lo cual ha sobrepoblado las comunas y los servicios, generando que en la ciudad de Iquique se registrara esta manifestación", indicó. Al respecto, "ello provocó el rechazo absoluto de la mayor parte de la población chilena, que criticó el actuar de quienes convocaron a la movilización", sostuvo Martínez. A su vez, "diversos organismos internacionales y líderes de opinión de todo el mundo criticaron lo ocurrido", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la analista dominicana Estefanía de la Cruz, con quien dialogamos sobre la aparición del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en los Papeles de Pandora.Los Papeles de Pandora se instalan en el debate político dominicano.El economista, empresario y actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, figura en la investigación conocida como Papeles de Pandora como dueño de empresas 'offshore' en Panamá para representar sus activos, sin especificar los valores de tales empresas. Al respecto, "esta revelación ha tenido un impacto negativo en el país, principalmente porque al ser una figura del Estado, debe mantener y trabajar para realizar políticas públicas en favor de una buena fiscalización", indicó la analista.En este marco, "aunque el presidente todavía no ha hecho alusión desde su propia voz a esta situación, si se emitió un comunicado de prensa desde la vocería de la presidencia", sostuvo de la Cruz. Sobre ello, "estas revelaciones siguen siendo una falla ética, aunque no sea una falla legal", aseveró. Más aun, "hay personas que mencionan que los funcionarios del país deberían estar sujetos a una reglamentación que no permita este tipo de acciones", concluyó.Diálogos geopolíticos.Nuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis conceptual con respecto a los vínculos entre la política exterior de los Estados y los procesos de cooperación internacional.Estado Mundial de la Infancia.En el cierre del programa, estuvimos en contacto con la Especialista en Adolescencia de UNICEF para América Latina y el Caribe, Alejandra Trossero, con quien dialogamos sobre la nueva campaña de UNICEF llamada "En mi mente". Su cometido es concientizar sobre la salud mental de niños y adolescentes, en el marco de la publicación insignia del organismo, el Estado Mundial de la Infancia.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

chile, sebastián piñera, migrantes, аудио