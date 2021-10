https://mundo.sputniknews.com/20211015/chile-a-dos-anos-del-estallido-la-efervescencia-social-y-politica-continua-1117188646.html

Chile: A dos años del estallido, la efervescencia social y política continúa

Chile: A dos años del estallido, la efervescencia social y política continúa

El 18 de octubre de 2019 la historia chilena comenzó a cambiar. A los estudiantes que ese día protestaron contra el alza del boleto se sumaron miles de personas durante varias semanas.

Treinta y dos fallecidos, 3.400 personas hospitalizadas, 347 heridos con lesiones oculares, decenas de detenidos, denuncias de violaciones y torturas son parte de las consecuencias de la represión gubernamental durante esos días.El accionar de las fuerzas represivas, especialmente de Carabineros, sigue en el ojo de la tormenta por la falta de acceso a la justicia para las víctimas.El 12 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para el uniformado acusado de disparar contra el joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista como consecuencia de la agresión.Gustavo se convirtió en un símbolo de la protesta social. Este hecho, más la muerte de otra manifestante el domingo 10 -también con Carabineros involucrados-, y la aparición del presidente Sebastián Piñera en los Pandora Papers, generan una alta sensación de impunidad, dijo a Telescopio Javiera Arce.Ella es licenciada y magíster en Ciencias Políticas y Gubernamentales e integrante de la Red de Mujeres Politólogas.De acuerdo a la información de los Pandora Papers, durante su primera presidencia las empresas de Piñera vendieron uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Una de las condiciones para la venta era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del presidente y que hasta la fecha no ha sucedido.Para Arce, ante este panorama “complejo” en el que se encuentra el país no hay certezas de que no se genere un “mini estallido” social.Mientras tanto, este 18 de octubre la Convención Constituyente comienza con el trabajo de redacción de la nueva Carta Magna, producto de las movilizaciones populares.La entrevistada destacó el trabajo de la Constituyente a pesar de las trabas del gobierno que no aprobó presupuesto para la tarea de los asesores, por ejemplo.La nueva Constitución-que deberá ser aprobada por la ciudadanía-será la primera redactada por un órgano paritario, y tiene como ejes representar la plurinacionalidad y pluriculturalidad de Chile.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

