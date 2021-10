Cancillería mexicana atiende deportación de familia afgana que solicitaba asilo

https://mundo.sputniknews.com/20211015/cancilleria-mexicana-atiende-deportacion-de-familia-afgana-que-solicitaba-asilo-1117191968.html

La cancillería mexicana atendió la reciente deportación de una familia afgana que llegó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para solicitar asilo... 15.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

refugiados

asilo

méxico

"La Cancillería, en coordinación con las autoridades correspondientes, ha atendido la situación de una familia de nacionalidad afgana que desea ingresar a México", dijo en su cuenta de Twitter la secretaría de Relaciones Exteriores.Las personas fueron deportadas un día después de llegar a México, tras alcanzar a promover una solicitud de un amparo judicial que las protegiera contra la deportación y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).Sin embargo, la cartera de Exteriores que encabeza el canciller, Marcelo Ebrard, dijo en el mismo mensaje que "las acciones al respecto, conforme a la normativa, se han informado directamente a las personas interesadas", sin ofrecer más detalles.El Instituto Mexicano para las Mujeres en la Migración (Imumi) dijo en comunicado, horas antes del anuncio de la cancillería, que desconoce los motivos por lo que los agentes llevaron a cabo esta acción. Deportación sistemáticaLa familia logró comunicarse con alguien en el exterior y abogados de defensores de migrantes comenzaron a realizar acciones para frenar esa deportación.La expulsión fue "a todas luces violatoria del derecho a solicitar asilo de las personas", dice la denuncia en un comunicado de Imumi.La familia afgana, que fue deportada a Turquía, y no ha sido reenviada a Afganistán, y el anuncio de la cancillería despertó las esperanza de que México les dará protección humanitaria.Las condiciones en Afganistán después de la salida de las tropas de EEUU, el 30 de agosto pasado, desató una ola represiva del movimiento talibán (prohibido en Rusia) lo que hace claras "las necesidades de protección de esa población afgana, regresarles es poner en riesgo su vida", indica la organización que integra una red de defensa de migrantes.Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil han documentado y denunciado esta práctica del Instituto Nacional de Migración (INM) en los aeropuertos.Sin embargo, el 30 agosto pasado, un grupo con 86 personas provenientes de Afganistán, integrado por periodistas y otros trabajadores de medios, sobre todo del diario estadounidense The Wall Street Journal, llegó a México junto a sus familias.Era el tercer grupo de personas que llegaba desde el país asiático desde el martes 24 de agosto, cuando fue recibido el primer contingente de cinco mujeres perteneciente al Equipo Afgano Soñadoras, reconocido por la creación de ventiladores para pacientes de COVID-19 a partir de partes usadas de autos.En la madrugada del 25 de agosto, el segundo grupo con 124 personas y miembros de equipos locales afganos de diversos medios que solicitaron visas humanitarias con motivo de los últimos sucesos en Kabul, entre ellas trabajadores del diario The New York Times, aterrizó en Ciudad de México, en un vuelo procedente de Catar.

méxico

refugiados, asilo, méxico