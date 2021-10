https://mundo.sputniknews.com/20211015/ong-asegura-que-deportacion-de-familia-afgana-refleja-politica-migratoria-de-mexico-1117185639.html

ONG asegura que deportación de familia afgana refleja política migratoria de México

La reciente deportación de una familia afgana que llegó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para solicitar asilo fue decisión de agentes que... 15.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

afganistán

migrantes

"Desconocemos los motivos por lo que llevaron a cabo esta acción, el jueves 14 de octubre en la mañana les informaron que serían deportados en el vuelo 181 de Turkish Airlines que salía a las 09:55 de la mañana (hora local, 14:55 GMT)"; sin embargo, este caso "no es un caso aislado ni el único", señala la denuncia.Las personas fueron deportadas un día después de llegar, después de alcanzar a promover la solicitud de un amparo judicial que las protegiera contra la deportación y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).Las condiciones en Afganistán después de la salida de las tropas de EEUU, el 30 de agosto pasado, desató una ola represiva del movimiento Talibán (prohibido en Rusia) lo que hace claras "las necesidades de protección de esa población afgana, regresarles es poner en riesgo su vida", indica la organización que integra una red de defensa de migrantes.Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil han documentado y denunciado esta práctica del Instituto Nacional de Migración (INM) en los aeropuertos."Casi siempre es el mismo modo de operar, decidir que los documentos son falsos, detenerlos, incomunicarlos y ponerlos en un vuelo de regreso", señala el IMUMI. Política "sistemática"Los agentes afirman que los integrantes de la familia afgana se presentaron como turistas sin demostrarlo.Pero las defensoras de migrantes señalan que INM está "violando flagrantemente" la ley de Migración "sin que haya consecuencias ante este actuar".Afirman además que las autoridades mexicanas no solo rechazan a las personas con necesidades de protección en aeropuertos sino en otros casos injustificados.En diciembre de 2015, la CNDH emitió la Recomendación 42 de ese año al INM por las violaciones a derechos en contra de 21 personas en el aeropuerto de Ciudad de México.Las razones que el INM señaló para rechazar a estas personas es la que a menudo declara en todos sus negativas, "supuestas irregularidades en sus documentos o en sus intenciones de entrar al país", negándoles la oportunidad de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les entreviste y sea la que determine si son candidatas a reconocerse como refugiadas.El artículo 6 de la ley de Migración, Refugiados, y Asilo Político indica que "ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado (…) o devuelto al territorio de otro país donde su vida peligre".No obstante, el INM les deporta "poniendo en peligro su vida", puntualiza la denuncia.Imumi urge al Gobierno de México y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a "ordenar el reingreso inmediato de la familia a México y evitar consecuencias terribles en el caso".El 30 agosto pasado, un grupo con 86 personas provenientes de Afganistán, integrado por periodistas y otros trabajadores de medios, sobre todo del diario estadounidense The Wall Street Journal, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México junto a sus familias.Era el tercer grupo de personas que llegaba desde el país asiático desde el martes 24 de agosto, cuando fue recibido el primer contingente de cinco mujeres perteneciente al Equipo Afgano Soñadoras, reconocido por la creación de ventiladores para pacientes de COVID-19 a partir de partes usadas de autos.En la madrugada del 25 de agosto, el segundo grupo con 124 personas y miembros de equipos locales afganos de diversos medios que solicitaron visas humanitarias con motivo de los últimos sucesos en Kabul, entre ellas trabajadores del diario The New York Times, aterrizó en Ciudad de México, en un vuelo procedente de Catar.

Jose Gutierrez Con el amlo México se ha convertido en la Border Patrol de USA. NUNCA este país se había portado tan violento con los refugiados como ahora. 1

alberto.r México hace el trabajo sucio de EEUU, respecto a deportaciones, pero por otro lado no hay empleo para los Mexicanos

2

méxico

afganistán

méxico, afganistán, migrantes