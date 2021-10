https://mundo.sputniknews.com/20211014/nace-el-maradolar-la-primera-criptomoneda-popular-argentina-1117125389.html

Nace el Maradolar, la primera criptomoneda popular argentina

Nace el Maradolar, la primera criptomoneda popular argentina

A casi un año de su fallecimiento, Diego Armando Maradona es homenajeado con el lanzamiento de una criptomoneda en su honor. El 'Maradolar' será oficialmente... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T18:29+0000

2021-10-14T18:29+0000

2021-10-14T18:45+0000

américa latina

argentina

diego maradona

economía digital

criptomonedas

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1093625287_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_1d81b708adf300fc9b4dc87e6a19d14e.jpg

El Maradolar es definido como la "primera criptomoneda popular argentina", una moneda o activo digital, que al igual que el reconocido bitcóin, transfiere valores entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones.Se trata de, en términos criptofinancieros, un token o un activo digital asentado en la red Binance Smart Chain (BEP20), vale decir, en una plataforma centralizada que permite la compra, venta e intercambio de diferentes criptomonedas.En una primera etapa, según advierten desde el sitio oficial, se distribuirán aleatoriamente 10.000 maradólares a 10.000 personas entre todas las registradas hasta la fecha de lanzamiento, que se hará el próximo 30 de octubre, día del aniversario de nacimiento de Diego Armando Maradona.De acuerdo a la información proporcionada desde su sitio oficial, los maradólares se distribuirán inicialmente a través de un airdrop, es decir, un procedimiento de distribución de la criptomoneda, hasta alcanzar los 100.000 usuarios activos. "Una vez alcanzados los 100.000 usuarios activos se le inyectará liquidez a la moneda en un par resultante USD/$MDL", explicaron los promotores.Inicialmente el Maradolar no cotizará en casas de cambio virtuales por lo que no tendrá precio, y por ende, no hay riesgo de perder dinero. El precio de la moneda se lo asignará a futuro el mercado, en base a la oferta y demanda.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/debemos-mantener-ortodoxia-amlo-descarta-el-uso-de-criptomonedas-en-mexico-1117121415.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, diego maradona, economía digital, criptomonedas, 💶 divisas