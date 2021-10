https://mundo.sputniknews.com/20211014/debemos-mantener-ortodoxia-amlo-descarta-el-uso-de-criptomonedas-en-mexico-1117121415.html

"Debemos mantener ortodoxia": AMLO descarta el uso de criptomonedas en México

"Debemos mantener ortodoxia": AMLO descarta el uso de criptomonedas en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su Gobierno tenga planeado usar criptomonedas, como sí lo hace El Salvador. 14.10.2021, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 14 de octubre, el mandatario mexicano aseguró que su Gobierno no busca innovar en el manejo de las finanzas públicas.A principios de septiembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país adoptaría como moneda nacional el bitcoin, convirtiéndose en el primer país en el mundo en oficializar el uso de una criptomoneda.Sobre el tema de la recaudación, el mandatario mexicano informó que, hasta el 12 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó ingresos por más 3.302 millones de pesos (165 millones de dólares) cuando el año pasado fue de 3.093 millones (154 millones de dólares), lo que implica un aumento del 1,5%.Asimismo, indicó que ya se ejerció el 80% del presupuesto autorizado para el 2021, por lo que descartó tener problemas financieros para terminar el año.El mandatario mexicano sostuvo que ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 20.642 trabajadores inscritos."Incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron. La economía va bien, no nos vamos a confiar y también no vamos a gastar más de los que se nos ingresa, es decir, no vamos a contratar deuda adicional", afirmó.

