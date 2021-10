https://mundo.sputniknews.com/20211014/asi-es-el-primer-mundial-de-globos-el-deporte-que-nacio-en-internet-y-es-furor-1117133836.html

Así es el primer Mundial de Globos: el deporte que nació en internet y es furor

¿Un vídeo viral es capaz de crear un nuevo deporte? Sí, en el siglo XXI eso es posible y quedó demostrado cuando el famoso 'streamer' español Ibai Llanos y el... 14.10.2021, Sputnik Mundo

Apenas habían culminado los Juegos Olímpicos de Tokio cuando las redes sociales viralizaron un vídeo de dos jóvenes jugando a no dejar caer un globo en la sala de estar de una casa, con muebles y sillones como obstáculos. "Esto tiene que ser deporte olímpico", decían la mayoría de los usuarios que compartían las divertidas imágenes.Y si bien parece estar lejos de convertirse en un deporte profesional, Llanos y Piqué entendieron que, con un puñado de reglas y bastante marketing, podía tratarse de una disciplina atractiva para los espectadores. Así nació el Balloon World Cup, un torneo que pone a competir a 'globistas' de 32 países en el PortAventura Convention Centre de la ciudad de Tarragona, España.Semanas antes del comienzo del torneo, fijado para el 14 de octubre, Llanos abrió la convocatoria a aspirantes a participar del mundial. Llegaron cientos de solicitudes pero finalmente fueron seleccionados representantes de 32 naciones. Por América Latina participaron representantes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela.Los partidos se desarrollan en una suerte de estadio que, si bien puede tener variantes, será "un espacio similar a un salón, con muebles y obstáculos propios de una estancia similar". Los obstáculos pueden ser aprovechados por los jugadores para dificultar que el contrincante alcance el balón.Si bien cada equipo está integrado por dos jugadores, los encuentros enfrentarán a un jugador por cada país. Cada partido finalizará cuando un jugador alcanza 3 puntos o cuando se cumplan 2 minutos de juego. Si al final de ese tiempo hay empate se define con un 'Globo de Oro', instancia que da la victoria al primero que haga un punto.El torneo se estructuró a modo de rondas eliminatorias hasta llegar a la final. El campeón del primer torneo mundial de globos se llevó 10.000 euros y dos billetes de avión de Latam. El subcampeón, en tanto, tuvo un premio de 3.000 euros.Las rondas tuvieron momentos gloriosos para los latinoamericanos como la victoria del representante de Cuba sobre el de Estados Unidos, favorito y protagonista del vídeo viral que inició todo.¿Cuáles son las reglas del Mundial de Globos?El Mundial de Globos definió algunas reglas sobre cómo debe jugarse el nuevo deporte: la regla más básica indica que un jugador obtiene un punto cuando su adversario no logra evitar que el globo toque el suelo.Para eso, ninguno de los jugadores podrá tomar el globo con las manos, sino que solo puede tocarlo en cualquier dirección, excepto hacia abajo y si lo hace con la intención de impactar en el otro jugador. Además, solo podrá tocar el globo una vez por turno. Luego de tocarlo, es el otro oponente el que debe hacer contacto con el globo.Todo cambia en fase de 'Globo de Oro', donde los jugadores pueden tocar el globo con cualquier parte del cuerpo menos las manos.El reglamento permite que el globo impacte en los muebles, aunque si queda apoyado en alguno de ellos se abre un plazo de cinco segundos para que el jugador al que le corresponda tocar el globo lo ponga en movimiento.Las normas no especifican qué tipo de globo es usado, salvo por la aclaración de que cada partido se jugará con "un globo nuevo" y que el tipo de balón será elegido por los organizadores. En caso de que se pinche durante el encuentro, el árbitro lo sustituirá inmediatamente.

