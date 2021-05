Un regalo de cumpleaños sale volando en un globo de helio | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210504/un-regalo-de-cumpleanos-sale-flotando-en-un-globo-de-helio--video-1111851644.html

Una mujer del Reino Unido recibió un inusual regalo de cumpleaños que no logró mantener en las manos. 04.05.2021, Sputnik Mundo

NIkki Walker, de 37 años, festejaba el día de su cumpleaños en el exterior de su jardín en Pollok, Glasgow, Reino Unido. La mujer recibió de su madre un regalo envuelto en un globo con helio. Se puede observar cómo Nikki salta para intentar coger el globo rosa personalizado, pero lo pierde por centímetros, ya que se le escapa de las manos y sale volando hacia el cielo.El globo se eleva más y más, con la línea de billetes ondeando en la distancia. La familia de Nikki es captada riendo y gritando en completo shock mientras la mujer se lleva la mano a la boca horrorizada.Ha admitido que no tenía ni idea de que el dinero estuviera pegado al globo en lugar de en la propia caja."Todo sucedió en una fracción de segundo, no tuve la oportunidad de reaccionar. Todo el mundo estaba en estado de shock mirando. Estaba tan emocionada por abrirlo que ni siquiera se me ocurrió que el dinero estaría en el globo y no en la caja", declaró.

regalo, globo, insólito