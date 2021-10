https://mundo.sputniknews.com/20211013/una-verguenza-y-una-promiscuidad-politica-amlo-critica-la-reunion-de-opositores-con-empresarios-1117039432.html

"Una vergüenza y una promiscuidad política": AMLO critica la reunión de opositores con empresarios

"Una vergüenza y una promiscuidad política": AMLO critica la reunión de opositores con empresarios

El intelectual fundador en 1939 del Partido Acción Nacional (PAN) de México, Manuel Gómez Morín, sentiría vergüenza del acercamiento de sus actuales dirigentes... 13.10.2021, Sputnik Mundo

El titular de la plataforma de oposición Sí por México, el empresario Claudio X. González y el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, se reunieron esta semana con los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.Tras la reunión, los opositores a López Obrador aseguraron que están más unidos que nunca a nivel no sólo de alianza electoral, sino también legislativa, luego de que el mandatario llamara al PRI a aprobar su iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la industria eléctrica nacional y declarar nacional el litio.En su conferencia matutina, López Obrador reprochó la cercanía de los dirigentes políticos con intereses empresariales representados por González y De Hoyos, e ironizó sobre la opinión que generarían esas alianzas en expresidentes de México como Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, además de Manuel Gómez Morín, quien además de fundar el PAN fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Acabo de ver una foto hace dos días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X. González, luego el de la Coparmex, la confederación de empresas, patronal, que no tiene que ver con los empresarios, eh, no confundamos, esta es una cúpula, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador", describió entre risas el mandatario.El presidente defendió su crítica asegurando que la vida pública evita que haya intocables en la conversación nacional y aseguró que sus señalamientos no son una campaña de desprestigio.La foto de acercamiento entre el poder económico y los opositores es histórica, tras años en que el PRI, PAN y PRD aseguraron durante años que no defendían los mismos intereses que el alto empresariado mexicano, aseguró López Obrador.

Jose Gutierrez Que raro que el amlo insulta... A los clasemedieros aspiracionistas, corruptos, hipócritas, neoliberales conservadores, y todos los demás insultos hoy añadió lo de "promiscuidad política"... Su República Amorosa es curiosa. 2

Jose Gutierrez Algo le está pasando al amlo, otra vez insultando. Debe ser que ya debe fingir indignación de nuevo. Ha de haber fracasado en algo otra vez. 1

