¿Qué pasa si comes un aguacate todos los días?

¿Qué pasa si comes un aguacate todos los días?

A los aguacates, que contienen grasas saludables, a menudo se les llama superalimentos. ¿Qué le pasa a tu organismo si comes este superalimento cada día?

13.10.2021

2021-10-13T15:52+0000

2021-10-13T15:52+0000

estilo de vida

salud

alimentación

aguacate

Según el nutricionista ruso Alexandr Miroshnikov, los aguacates verdes y marrones prácticamente no tienen diferencias en valor nutricional. Sin embargo, la variedad Hass (la marrón) crece todo el año, por lo que la concentración de nutrientes en ella se mantiene estable.El aguacate protege contra enfermedades oculares por su contenido en luteína, z-oxantin y carotenoides, que evitan la aparición de cataratas. Esta enfermedad es típica de las personas mayores de 50 años. Comer un aguacate al día es una excelente forma de prevenir y retrasar la progresión de las enfermedades oculares.Agregó que un aguacate contiene el 14% del valor diario de potasio, que está involucrado en la contracción muscular del corazón.Además, gracias a las grasas, los aguacates pueden hacer más saludable el consumo de otros alimentos, ya que las vitaminas A, D y K, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, el pelo y la piel, se absorben mejor con las grasas. Al respecto, la nutricionista recomendó el consumo de queso, de zanahorias y de hierbas con el aguacate. Además, contienen vitamina B, que mejora la concentración.Finalmente, el experto aconsejó no comer más de un aguacate al día. Con colecistitis, pancreatitis y enfermedades de la tiroides, se puede reducir la ingesta diaria a un cuarto de aguacate al día y no comerlo con el estómago vacío.

