https://mundo.sputniknews.com/20211011/medvedev-las-conversaciones-con-las-actuales-autoridades-en-kiev-no-tienen-sentido-1116948079.html

Medvédev: las conversaciones con las actuales autoridades en Kiev no tienen sentido

Medvédev: las conversaciones con las actuales autoridades en Kiev no tienen sentido

MOSCÚ (Sputnik) — Las conversaciones con las actuales autoridades en Kiev están desprovistas de sentido porque se trata de personas ignorantes e... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T00:37+0000

2021-10-11T00:37+0000

2021-10-11T00:37+0000

internacional

rusia

ucrania

dmitri medvédev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108887/85/1088878594_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_03e7ed466b0f99abaa54dafd8b8394ca.jpg

Según explicó Medvédev, "es así como entienden ellos (los actuales dirigentes ucranianos) el arte de la diplomacia… Firman los acuerdos de Minsk, se ponen de acuerdo en el formato de Normandía y después, en cuanto les den órdenes de allende el océano, cambian totalmente de postura".Medvédev reconoce que los compromisos y algunos desvíos de la 'línea maestra' son posibles en la política, pero no a tal grado, cuando la postura consensuada cambia en sentido contrario."Al mismo tiempo nos mienten sin parar y evaden las decisiones adoptadas… El asunto no radica en el nombre concreto de tal o cual dirigente ucraniano porque se trata de la postura de todos los participantes en las conversaciones, es su línea de comportamiento, su modus operandi", indicó Medvédev en su artículo.Esos 'socios' internacionales', que compiten a ver quién dice más mentiras, no son dignos de la confianza y significa que las conversaciones con ellos están desprovistas de sentido, resumió el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-kremlin-califica-de-peligroso-el-plan-de-eeuu-de-proporcionar-la-asistencia-militar-a-ucrania-1115670364.html

Tomas Bonzon Cualquiera que ha seguido la debacle de Ucrania sabe perfectamente que ese país es un desastre absoluto y ha dilapidado todo lo que heredó de la URSS. Cuando se desintegró la Union Soviética todos los países del mundo exigieron a una sola voz que Ucrania no podía heredar armas nucleares y eso no fue casualidad. 1

Jose Gutierrez ¡Hombre!... ¡Tomás!... Coincido contigo en todo lo que escribiste. 1

2

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, dmitri medvédev