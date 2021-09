https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-kremlin-califica-de-peligroso-el-plan-de-eeuu-de-proporcionar-la-asistencia-militar-a-ucrania-1115670364.html

El Kremlin califica de peligroso el plan de EEUU de proporcionar asistencia militar a Ucrania

VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — Los planes de Estados Unidos para proporcionar la asistencia militar a Ucrania son peligrosos, declaró el portavoz del Kremlin... 02.09.2021, Sputnik Mundo

"Tomamos nota de los planes de EEUU para brindar asistencia militar a Ucrania (...) Son muy peligrosos", dijo Peskov ante la prensa.Es posible, según el portavoz, que la ayuda estadounidense pueda causar "acciones impredecibles de Ucrania" respecto a la solución del conflicto en el este del país. Peskov agregó que hasta ahora Washington no ha llamado a Kiev a cumplir con los Acuerdos de Minsk, aprobados para resolver la crisis ucraniana.Rusia, añadió, está al tanto de los planes de Kiev de ingresar a la OTAN y no los apoya."El presidente de Rusia, [Vladímir Putin], ha reiterado en más de una ocasión nuestra posición coherente, muy clara y comprensible respecto al acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a nuestras fronteras, es algo que no nos gusta en absoluto", apuntó.El 1 de septiembre, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y su par estadounidense, Joe Biden, mantuvieron una reunión, en EEUU, durante la cual debatieron, entre otras cosas, la seguridad energética, la integridad territorial de Ucrania, así como el posible ingreso del país eslavo en la OTAN.

