Estudiante chilena muere durante manifestación en el centro de Santiago

Estudiante chilena muere durante manifestación en el centro de Santiago

SANTIAGO (Sputnik) — Una estudiante chilena de la carrera de derecho falleció tras recibir el impacto de un proyectil en un confuso incidente, ocurrido durante... 11.10.2021, Sputnik Mundo

"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra estudiante de tercer año de la carrera de derecho, Denisse Cortés Saavedra, tras sufrir heridas cuando se encontraba trabajando como parte de brigadas de asistencia legal en las inmediaciones de Plaza Baquedano", informó a través de un comunicado la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile.De acuerdo a la versión oficial de Carabineros (policía militarizada), la mujer de 43 años recibió el impacto de una bengala disparada por los mismos manifestantes.La policía entregó a los medios un vídeo de una cámara de seguridad afirmando que se aprecia la acción del manifestante que dispara, pero en las imágenes no queda completamente claro lo que sucedió.La mujer fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial donde fue atendida por un equipo médico y llevada a pabellón, falleciendo durante la intervención.La familia de la víctima declaró a la prensa que no quedaron satisfechos con la versión oficial de la policía y no descartaron que pudieran haber sido los mismos funcionarios policiales que la impactaron con una granada lacrimógena mientras reprimían la manifestación, y anunciaron tomar acciones legales.Cortés era activista, integrante de una agrupación de abogados y estudiantes de derecho que se dedican a asistir jurídicamente a las personas que son perseguidas por la justicia por participar en actos de protesta.La manifestación fue convocada por organizaciones de pueblos originarios en defensa de los derechos y causas indígenas.

