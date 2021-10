https://mundo.sputniknews.com/20211006/la-ops-espera-brotes-de-covid-19-en-america-latina-en-el-2022-1116806388.html

La OPS espera brotes de COVID-19 en América Latina en el 2022

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó este miércoles que habrán brotes de COVID-19 en América Latina en el 2022. 06.10.2021, Sputnik Mundo

"De ninguna manera la pandemia estará domada a nivel local mientras el COVID-19 están circulando en el país, en la región o a nivel global. Casi todos los países de la región están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes en muchas áreas del continente hasta el 2022 o incluso luego. La OPS recomienda reforzar las medidas", afirmó durante una conferencia de prensa la directora de la organización, Carissa Etienne.A este respecto, la organización informó que solo el 37% de las personas en América Latina y el Caribe recibieron una inmunización completa contra el COVID-19."Hoy en día, solo el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra el COVID-19", enfatizó Etienne.Asimismo, señaló que siete países de las Américas vacunaron a más del 70% de sus poblaciones.Además, advirtió que esta situación contrasta con la de Jamaica, Nicaragua y Haití, que aún no alcanzaron ni siquiera el 10% de cobertura.Por otra parte, instó a los países con dosis excedentes a que las compartan con los estados de las Américas que las necesitan.Por último, afirmó que en la región de las Américas se vio un descenso de las infección por COVID-19, pero advirtió que los casos siguen siendo altos: durante la última semana, se reportaron casi 1,2 millones de casos y 24.000 muertes.Situación en Alaska y CanadáLa OPS advirtió también que el estado de Alaska se observa el "peor brote" de COVID-19 en EEUU y afirmó que en el suroeste de Canadá se están alcanzado los "picos más altos de hospitalización"."En el estado de Alaska, que hoy reporta el peor brote de COVID-19 en EEUU, las salas de emergencia están abrumadas con pacientes con COVID-19 y los médicos enfrentan decisiones difíciles sobre cómo asignar las camas de hospital (…) Además, muchas provincias del suroeste de Canadá están alcanzando los picos más de altos de hospitalización desde el comienzo de la pandemia", explicó Etienne.Asimismo, señaló que a pesar de que, a nivel general, los casos están descendiendo en América del Norte, México presenta un nuevo aumento en las nuevas infecciones."Si miramos más a fondo, vemos que las tendencias locales siguen siendo preocupantes", agregó.Acuerdo con productores de vacunasLa OPS cerró un acuerdo con los productores de vacunas contra el COVID-19 Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca."Me complace anunciar que la OPS ya ha cerrado acuerdos con tres productores autorizados: Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca", afirmó Etienne.Asimismo, anunció que la OPS está conversando con su estados miembros que desean utilizar la alternativa de compra directa a través del Fondo Rotatorio, ya que tendrán vacunas disponibles de Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca.Vacunas de Cuba Al mismo tiempo, la OPS apoya a Cuba para que verifique su vacuna contra el COVID-19 Soberana."Nosotros estamos apoyando a Cuba para que participe en el proceso de verificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nuestro interés es que todas las vacunas puedan participar en la autorización del uso de emergencia", afirmó Etienne.Consideró que en estos momentos lo más importante es ampliar la oferta de vacunas que se pueden comprar en el fondo rotatorio de la OPS.El 17 de septiembre expertos de Cuba y la Organización Mundial y Panamericana de la Salud iniciaron los contactos para discutir los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas cubanas contra el COVID-19, y lograr el aval de las instituciones internacionales.La isla se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en recibir la autorización para ensayos clínicos de cinco candidatos vacunales contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, desarrollados en el Instituto Finlay de vacunas, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.De estos proyectos, tres de ellos –Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala- ya se convirtieron en vacunas, avaladas para su uso de emergencia por la autoridad nacional Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).De acuerdo a información brindada por el Ministerio de Salud Pública, hasta el 12 de septiembre, en Cuba se acumulan 16.529.370 dosis administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala.Consecuencias de la pandemiaLa OPS estimó que la pandemia implicó un costo de 4 billones de dólares a nivel mundial."El costo de prevenir una pandemia es mucho menor que el costo de responder a una. El COVID-19 por sí solo ha causado una pérdida de 4 billones de dólares en el PIB [Producto Interno Bruto] mundial, y todavía no estamos fuera de peligro", aseguró Etienne.Advirtió que aún no se está fuera de peligro ya que a medida que el cambio climático impacta los ecosistemas y las personas entran en contacto más cercano con los animales a través de la urbanización y la deforestación, "el potencial de nuevas pandemias está aumentando"."Tenemos una lista de patógenos emergentes que tienen el potencial de riesgo para la salud pública, y casi todos son zoonóticos, lo que significa que pueden transmitirse de animales a personas (…) Ya sea COVID-19, Ébola, chikungunya, fiebre amarilla, influenza aviar o Zika, hemos visto que las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas pueden tener impactos severos", advirtió.Consideró que se deben construir "sistemas de vigilancia más sólidos que puedan detectar riesgos más rápidamente y priorizar las inversiones en investigación y desarrollo".Señaló que esta situación es "crítica" para las Américas, una región que tiene zonas tropicales con "alto potencial" de albergar nuevas enfermedades, como la Cuenca Amazónica, el Gran Chaco, la Selva Lacandona, el Istmo de Darién y La Mosquitia.

