https://mundo.sputniknews.com/20211011/anaya-asegura-que-reforma-electrica-de-amlo-tiene-tintes-comunistas-1116964738.html

Anaya asegura que reforma eléctrica de AMLO tiene tintes comunistas

Anaya asegura que reforma eléctrica de AMLO tiene tintes comunistas

El excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya criticó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se tratan de "ideas... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T15:41+0000

2021-10-11T15:41+0000

2021-10-11T15:41+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1116965161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bd49e2163a0daee32280cc102266b30.jpg

A través de un video en su cuenta de Twitter, Anaya Cortés afirmó que el tema de la reforma eléctrica se puede abordar a través de dos visiones: la del monopolio, promovida por López Obrador, y la de la competencia.El panista recordó que "antes en los países comunistas el gobierno tenía el monopolio pero en todo", incluido en industrias como la automotriz, lo que provocó que la competencia se eliminara y afectar la calidad de los servicios y productos.Asimismo, aseveró que en países que siguen dicho modelo se reportan constantemente apagones, lo que afecta directamente el desarrollo y la generación de empleo."Donde hay monopolio (Venezuela, Cuba, Corea del Norte), pues como el gobierno no logra generar toda la electricidad que necesita, ¿qué pasas? Hay apagones a cada rato, y si no hay electricidad suficiente no puede haber negocios, fábricas; no hay chamba suficiente para la gente, para los jóvenes", afirmó Ricardo Anaya.El excandidato presidencial también criticó que el debate se plantea como una elección entre las políticas públicas de Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, pues esto evidencia que se tienen "los ojos en la nuca".Finalmente, el expresidente del PAN llamó a no creer en el discurso de que la reforma eléctrica bajará los costos de la luz y pidió a los legisladores no dejarse intimidar por el gobierno federal, pues se trata de una cuestión de elegir entre "ideas viejas y visión del futuro".

https://mundo.sputniknews.com/20211011/prometen-que-con-la-reforma-electrica-de-amlo-no-se-nacionalizara-ni-un-tornillo-ni-una-tuerca-1116963841.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, ricardo anaya, méxico