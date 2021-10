https://mundo.sputniknews.com/20211006/amlo-sobre-reforma-electrica-o-estan-a-favor-del-pueblo-o-de-las-empresas-1116797819.html

AMLO sobre reforma eléctrica: "O están a favor del pueblo o de las empresas"

AMLO sobre reforma eléctrica: "O están a favor del pueblo o de las empresas"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que son tiempo de definiciones por lo que los partidos políticos deberán decantarse por beneficiar... 06.10.2021, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, López Obrador volvió a opinar sobre el posible voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para su iniciativa de reforma eléctrica, la cual, según ha dicho el mismo presidente, busca beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).De acuerdo con el mandatario mexicano, definir un voto a favor o en contra de la reforma eléctrica no solamente tiene un fondo político, pues es decantarse por el pueblo o por las empresas.López Obrador señaló que apoyar la reforma que envió al Congreso es impulsar a la CFE significa impulsar una empresa pública y garantizar que no falte la energía eléctrica y que el precio de la luz no suba para los ciudadanos.La reforma eléctrica enviada por el mandatario mexicano la semana pasada ha generado enojo entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), pues ambos partidos forman parte de la alianza Va por México, la cual, dijo Acción Nacional, deberá desaparecer si se adhieren a la iniciativa de López Obrador.Al respecto, el mandatario mexicano dijo que la reforma eléctrica es una oportunidad para el PRI para retomar el camino trazado por Cuauhtémoc Cárdenas, quien expropió el petróleo mexicano.

Jose Gutierrez Este pobre amlo ahora le ruega al PRI. No tiene remedio. Debe ser por sus recuerdos de expriista de los 70s, aquella época cuando se afilió y que ese gobierno mataba estudiantes. 1

Jose Gutierrez El amlo quiere regresar a los combustibles contaminantes y llama "ventiladores ruidosos y feos" a los aerogeneradores. Hay un vídeo en Youtube donde dice que no permitirá ni uno más. 1

