Un diputado de Podemos es condenado por presunta agresión a un policía en 2014

Un diputado de Podemos es condenado por presunta agresión a un policía en 2014

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España condenó al diputado Alberto Rodríguez, de la formación izquierdista Podemos, a un mes y medio de prisión como... 07.10.2021

Según afirma la sentencia, los manifestantes se enfrentaron físicamente con la policía, y en el curso de ese choque Alberto Rodríguez "propinó una patada en la rodilla" a un agente uniformado, provocándole una contusión de la que se curó en un día.El único elemento de prueba sobre el que se sostiene la sentencia es la declaración del policía afectado, que identificó a Alberto Rodríguez —que en esos momentos no era un personaje público— como su agresor, asegurando que ya le conocía de otras manifestaciones.El fallo del Tribunal Supremo afirma que "la credibilidad del testigo viene avalada por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado".Sin embargo, dos de los siete magistrados que firman la sentencia emitieron un voto particular discrepante, señalando que la carga probatoria está "muy lejos" de ser suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.En concreto, destacan que el agente identificó a Alberto Rodríguez como su agresor, pero no ilustró al tribunal sobre las circunstancias en que pudo hacerlo.La condena de prisión será sustituida por una multa de 540 euros, pero Alberto Rodríguez no podrá ejercer como diputado durante el mes y medio que dura la condena, que también anula su derecho de sufragio pasivo.Además, la Junta Electoral Central estudiará el caso para analizar si la condena implica también la pérdida de su escaño en el Congreso.Tras conocerse el fallo, el propio Alberto Rodríguez —que hasta hace unos meses era secretario de organización de Podemos, uno de los cargos internos más importantes en la formación morada— anunció que recurrirá la sentencia en Estrasburgo."Sin ninguna prueba objetiva y con dos votos particulares demoledores en contra. El derecho de manifestación cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor. Nos vemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Supongo que si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto", escribió en un mensaje publicado en Twitter.

