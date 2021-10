https://mundo.sputniknews.com/20211007/maradona-y-su-entorno-acusados-de-trata-de-personas-por-parte-de-una-cubana-1116875489.html

Maradona y su entorno acusados de trata de personas por parte de una cubana

Tras 20 años de silencio, la cubana Mavys Álvarez Rego relató la historia de abuso que, con 16 años, sufrió por parte del exastro del fútbol mundial Diego Armando Maradona, tanto en Cuba como en Argentina.La mujer, hoy de 36 años, denunció ante la televisión de Miami —donde reside actualmente— haber sido la 'novia' de Maradona con tan solo 16 años, en la época en que el argentino residía en Cuba como parte de su tratamiento contra su adicción a la cocaína, a principios de este siglo."Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", sostuvo Mavys Álvarez en una entrevista para la cadena América TeVé de Miami.Salida de Cuba y entrada a la ArgentinaEn su entrevista ante las cámaras de televisión, Mavys Álvarez relató su viaje de visita a Buenos Aires en 2002, con tan solo 17 años y sin la autorización firmada de sus padres.A raíz de esas declaraciones, la 'Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina' presentó una denuncia al entorno de Maradona por trata de personas. Denuncia a la que Álvarez se sumó como querellante en el expediente que está en manos del juez federal Julián Ercolini.La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), donde se investiga si podría haber existido el delito de tráfico de personas cuando la mujer, siendo menor de edad, viajó a la Argentina. En el expediente también figura como acusado Guillermo Coppola, histórico representante de Maradona.La denuncia busca investigar si el entorno de Maradona incurrió en trata de personas al trasladar a la joven cubana a Argentina sin el consentimiento de sus padres, donde además fue sometida a una cirugía estética sin tener la mayoría de edad.“Se debe investigar también la conducta de los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones que autorizaron mi ingreso y egreso a la Argentina, en tanto era menor, viajé absolutamente sola, y no contaba con documentación suficiente para hacer dichos cruces. El ingreso y el egreso fueron coordinados con una persona con la que hablé al llegar. Esto me hace estar convencida de que existió una connivencia entre funcionarios públicos cubanos y argentinos para permitir mi traslado e ingreso”, afirmó Álvarez a la televisión estadounidense.A raíz de la denuncia, se procederá a investigar cómo hizo Mavys Álvarez, menor de edad en aquel entonces (2001-2002), para pasar por Migraciones, sin la autorización por escrito y firmada por sus padres.Para Gastón Marano, el abogado argentino de Mavys Álvarez, hubo una "connivencia por parte de las autoridades migratorias locales y extranjeras", por lo que ahora la Justicia deberá decidir si la causa prescribió, dado que se trata de un hecho que ocurrió en el año 2001.

