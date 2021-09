https://mundo.sputniknews.com/20210916/la-cuenta-de-instagram-de-maradona-postea-por-primera-vez-despues-de-su-muerte-1116131315.html

La cuenta de Instagram de Maradona postea por primera vez después de su muerte

La cuenta de Instagram de Maradona vuelve a estar activa. En el perfil del mítico futbolista argentino apareció una publicación que contiene un fragmento... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T17:07+0000

2021-09-16T17:07+0000

2021-09-16T17:07+0000

estilo de vida

deportes

argentina

diego maradona

instagram

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende", cita la publicación a Eduardo Galeano.Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr y Dieguito Fernando, todos hijos de Maradona, continuaron el mensaje anunciando que desde ahora ellos administrarán las redes sociales del Diez.La última publicación que Diego Armando Maradona hizo en su cuenta de Instagram fue el 30 de octubre de 2020 donde agradeció las felicitaciones que recibió por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando cumplió 60 años.El excampeón del mundo falleció el 25 de noviembre, a los 60 años debido a un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según el parte médico. Su muerte ocurrió en una casa en la localidad de Tigre, en el norte de la provincia de Buenos Aires (este), donde se encontraba internado desde que fue dado de alta el 11 de noviembre, tras haber sido operado de un hematoma subdural.

argentina

2021

deportes, argentina, diego maradona, instagram