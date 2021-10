Este es el peligro de usar toallitas húmedas

https://mundo.sputniknews.com/20211007/este-es-el-peligro-de-usar-toallitas-humedas-1116834736.html

Utilizar indebidamente toallitas húmedas puede causar enfermedades cutáneas y socavar la inmunidad, explicó la terapeuta Tatiana Romanenko.Así, las toallitas antibacterianas contienen sustancias que destruyen la microflora útil, especificó la especialista. La piel se vuelve frágil y empieza a presentar raspaduras y fisuras, lo que provoca una inmunidad debilitada y una baja resistencia a los virus.Deberías usar este recurso higiénico siempre y cuando no tengas otro remedio, enfatizó la médica. Pero si tienes la posibilidad de lavarte las manos, es mejor que elijas esta opción, recomendó.Además, la especialista advirtió que hay que usar toallitas húmedas según su finalidad. Si sirven para las manos, no las utilices para la cara. Las de limpieza, a su vez, pueden desencadenar una reacción alérgica, una irritación cutánea e incluso afectar la función reproductiva, compartió Romanenko con el canal Moscú 24.La terapeuta lamentó también que en la mayoría de los casos la gente no se fije en la fecha de vencimiento. Pero una caja de toallitas destapada puede convertirse en un ámbito propicio para la multiplicación de microorganismos peligrosos.La médica concluyó que a pesar de usar toallitas húmedas igual deberías lavarte las manos para quitar por completo la suciedad.

