"Es un mundo maravilloso": periodistas mexicanas llegan a Rusia y se quedan boquiabiertas

"Es un mundo maravilloso": periodistas mexicanas llegan a Rusia y se quedan boquiabiertas

La Rusia de la prensa dominante –encabezada por el 'dictador Putin' que "está matando de hambre" a su pueblo y ha hecho que el país se atrasara en todos los...

"Es un mundo maravilloso": periodistas mexicanas llegan a Rusia y se quedan boquiabiertas "Es un mundo maravilloso": periodistas mexicanas llegan a Rusia y se quedan boquiabiertas

Rivero Almazán, quien junto con su colega viajó por primera vez al gigante euroasiático para participar en una nueva edición del foro internacional "Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad", celebrado del 4 al 6 de octubre en la Universidad Estatal de San Petersburgo, confesó en conversación con Sputnik que se quedó "maravillada, no solamente por la cultura, sino por ver cómo vive su pueblo"."Su pueblo vive muy, muy, muy padre en el sentido de que no hay la pobreza y la marginación que se sufre en México", al tiempo que "las calles están limpias, los servicios públicos" funcionan perfectamente, "hay muchos jóvenes, hay muchos niños", entre otros aspectos que uno no espera ver si deja llevarse por la narrativa de los medios hegemónicos.Contó asimismo que las fotos que hizo durante su viaje a Rusia revolucionaron sus redes sociales."Todo el mundo me escribe que es increíble, que no sabía muchas cosas", señaló.Por su parte, Cortés García también describió como "hermosa" su experiencia en Rusia.Las ponencias de Rivero Almazán y Cortés García en el foro ruso-iberoamericano tocaban el tema de la cobertura mediática de los conflictos ambientales en México.

