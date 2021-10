https://mundo.sputniknews.com/20211006/el-mito-de-pandora-todos-los-males-o-todas-las-verdades-1116810836.html

El mito de Pandora: ¿todos los males o todas las verdades?

Tras la irrupción en la agenda pública de la investigación periodística internacional conocida como los Papeles de Pandora, que reveló millones de maniobras de... 06.10.2021, Sputnik Mundo

Cuenta el poema de la Grecia clásica de Hesíodo (700 a.c) que, tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres, recibió el castigo que Zeus le impuso por tamaña osadía: su hermano Epimeteo recibió como regalo de los olímpicos una compañera, Pandora.Ésta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle: Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música.Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus: una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no tomar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros, y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja que la acompañaba, que escondió en lugar seguro.Pero la curiosidad pudo con Pandora, y un día que Epimeteo dormía le robó la llave del lugar donde escondía la caja, y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre, y se extendieron por el mundo: enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, ira, entre miles.Mas todavía le dio tiempo a vislumbrar en el fondo de la caja algo que aún no había escapado, y corriendo la cerró. Lo que pudo conservar en el fondo de la caja fue la esperanza, que no consiguió escapar. De ese modo fue sellado el destino de todos los hombres, que a partir de entonces padecieron toda suerte de males. Pero incluso en medio de los más terribles de ellos, siguen conservando la esperanza.El mito o poema hesiódico, en la figura de Pandora —antecedente de la figura judeocristiana de Eva, encarnación de todos los males—, dio origen al nombre de la investigación conocida como Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por sus siglas en inglés—, sobre cuentas secretas en paraísos fiscales basada en la filtración de casi 12 millones de documentos.El alcance del nombre, entre el mito griego y la investigación periodística, más que hacer referencia a algún tipo de castigo de los dioses, refiere a la apertura de esta caja de resonancia que significó la publicación de la investigación.El impacto recae en cómo esta Caja de Pandora, abierta el pasado domingo 3 de octubre, nos reveló el modus operandi de una élite política y empresarial para evadir impuestos en sus países de origen: a través de la creación de empresas ficticias que permitan la fuga de capitales a paraísos fiscales sobre los cuales, la carga impositiva es inocua o simplemente nula.

Sergio Cadenas Jajajaja ! El CAPITALISMO Salvaje !!! Y las DROGAS No tiene límites ! ...Los pueblos del mundo sufren las miserias !

Sergio Cadenas Estamos en el 2021 después de CRISTO ! ......

