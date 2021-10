https://mundo.sputniknews.com/20211006/-en-peru-se-espera-que-toledo-comparta-prision-con-fujimori-1116822400.html

"En Perú se espera que Toledo comparta prisión con Fujimori"

"En Perú se espera que Toledo comparta prisión con Fujimori"

El ex presidente peruano Alejandro Toledo prepara la estrategia para afrontar la extradición desde Estados Unidos.

2021-10-06T22:05+0000

2021-10-06T22:05+0000

2021-10-06T22:05+0000

telescopio

operación lava jato

alejandro toledo

el caso odebrecht

jorge barata

extradición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116822190_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_785f958c6c5a2b7d099cd95847829718.jpg

En Perú se espera que Toledo comparta prisión con Fujimori” En Perú se espera que Toledo comparta prisión con Fujimori”

El juez estadounidense Thomas Hixson dio vía libre al pedido de extradición realizado en 2019 por Perú, tras considerar que “la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos”.La palabra final la tiene ahora el Departamento de Estado del país norteamericano, lo que se espera se confirme ya que “Estados Unidos tiene claro que el Lava Jato es un proceso en el que tiene que colaborar”, dijo Godoy.La operación conocida como Lava Jato es la mayor investigación brasileña contra la corrupción, que salpicó a presidentes de varios países de América Latina. Mediante este proceso se desarticuló una red de sobornos a funcionarios a cambio de contratos de obra pública en la que estaban involucradas diversas constructoras, especialmente Odebrecht.El investigador y académico en política y comunicación recordó que en 2016 esa empresa uscribió un acuerdo con el departamento de Justicia en el que reconoció que parte de los sobornos pasaron por Estados Unidos.De acuerdo a la justicia, Toledo, que gobernó durante 2001 y 2006, recibió 35 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la construcción de los tramos tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur en Perú.La información también fue revelada por Jorge Barata, ex jerarca de la empresa en Lima, y por el empresario israelí y amigo personal de Toledo, Josef Maiman.La extradición “era algo que se esperaba porque es un caso que tiene niveles probatorios muy altos. Teníamos claro el origen de los fondos, el esquema ilegal y el destino”, indicó Godoy.A pesar de las pruebas el ex mandatario niega por completo la acusación y se considera un perseguido político, sin embargo en su país no tiene apoyo popular ni de otras figuras políticas de peso y “se espera que comparta prisión con Alberto Fujimori”, dijo el entrevistado.De acuerdo al investigador, es altamente probable que la estrategia del ex presidente sea dilatar el proceso a través de la presentación de un recurso de habeas corpus. “Pero sus abogados deben estar evaluando si no será mejor que vaya a Lima, se declarara culpable y con eso buscar tener una reducción a la condena”, indicó.La fiscalía pidió 30 años de prisión para Toledo que actualmente tiene 75 años de edad.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operación lava jato, alejandro toledo, el caso odebrecht, jorge barata, extradición , аудио