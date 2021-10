Cocentaina o la ciudad sin ley: peleas sangrientas y navajazos en el este de España | Vídeo

"Yo no tengo nada en contra de la política del pueblo, es más soy uno de sus votantes. Pero en esto no comulgo con ellos. Hace años yo era pequeño, hubo una incidencia grave, y desterraron a una familia entera del pueblo. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo?", se pregunta un vecino. "Estamos indefensos. No tenemos seguridad en el pueblo. Da miedo ya hasta salir a dar una vuelta. Pedimos más seguridad...", dice otro.