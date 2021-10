https://mundo.sputniknews.com/20211005/china-apunta-a-su-independencia-estrategica-mediante-nuevo-reactor-nuclear-1116777967.html

China apunta a su "independencia estratégica" mediante nuevo reactor nuclear

China construirá un reactor de sal fundida en la ciudad de Wuwei (centro-norte), con el objetivo de atender la crisis energética.

China, como también le sucede a Europa, atraviesa un momento de crisis energética. Y apunta a resolverlo con la construcción de un nuevo reactor nuclear que le permitirá independizarse de Occidente, en medio de su proceso de expansión.Hasta el momento, el gigante asiático racionaliza sus recursos en el territorio para responder a sus diferentes necesidades. Pero la crisis golpea y las fábricas están cerradas o funcionan al mínimo. Apagones y semáforos fuera de servicio forman parte del paisaje.El plan de Pekín es poner en marcha un reactor de sal fundida con bajas emisiones de dióxido de carbono y con desechos controlados, ubicado en la ciudad de Wuwei, provincia de Gansu (centro-norte).El país asiático "tiene un problema serio de falta de electricidad", dijo a Telescopio el investigador peruano, Carlos Aquino, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico. A esto se suma "un problema importante para conseguir la energía usando petróleo y carbón, ambos muy contaminantes", acotó.Sobre el nuevo reactor, el experto señaló que "a diferencia de esta tecnología, las plantas de energía nuclear basadas en uranio o plutonio tienen problemas de seguridad y ecológicos. Hemos visto lo que sucedió en Chernóbil o en Fukushima"."Esta nueva técnica casi no contamina, no emite dióxido de carbono y hace más fácil disponer de los residuos tóxicos, generando más calor que el de una planta de energía nuclear basada en uranio", explicó."Es un pequeño experimento. Si resulta bien, sería una gran solución para los problemas de energía en el mundo", expresó Aquino. Y añadió que "China quiere independizarse de EEUU, de Irán e incluso de Rusia, porque no solo el petróleo ha subido en sus costos sino también el gas y lo que quiere es alcanzar la independencia estratégica".El analista sostuvo que en los planes del Gobierno de Xi Jinping, "el objetivo es llegar a tener una sociedad de bienestar compartido" porque "en el crecimiento de los últimos 43 años del país, todos los ingresos mejoraron pero la disparidad también ha aumentado".Para poder llegar a la meta, la independencia energética se convierte en uno de los pilares fundamentales. A lo que debe agregarse "el aumento de impuestos para los sectores más enriquecidos de la sociedad y la ampliación del pool de la clase media con el objetivo de democratizar las oportunidades", concluyó.

alberto.r Rusia sus plantas nucleares son muy amigables y va a la vanguardia de plantas nucleares y seguira en la vanguardia respecto al gas y petroleo que tien 3000 usos, Rusia esta independizandose de esta dependencia y debe apurarse y respecto al Nord Stream 2 en esto Rusia debe tener paciencia

