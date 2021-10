https://mundo.sputniknews.com/20211004/la-reputacion-de-zelenski-no-se-ve-amenazada-solo-por-el-dosier-pandora-1116700997.html

La reputación de Zelenski no se ve amenazada solo por el dosier Pandora

La reputación de Zelenski no se ve amenazada solo por el dosier Pandora

La publicación de datos sobre el presunto uso de cuentas en paraísos fiscales del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y sus vínculos con el oligarca... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T11:03+0000

2021-10-04T11:03+0000

2021-10-04T11:03+0000

internacional

ucrania

volodímir zelenski

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1103396892_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27ed56fd459bc8165d13b40dcb447dbd.jpg

El Centro de Estudio de Corrupción y Crimen Organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), al referirse el dosier Pandora, comunicó que el presidente Zelenski usó supuestamente cuentas en paraísos fiscales para que su familia pudiese obtener ganancias de su actividad empresarial en el exterior sin declararlo.El experto recordó que el dosier Pandora no es una prueba de peso sino un material que se intenta usar para denigrar a diversas personalidades.La amenaza real para Zelenki está en perder el apoyo de los ciudadanos que acudirán a las urnas dentro de dos años para votar su candidatura a obtener el segundo mandato presidencial, dijo."La clase política actual no tiene la posibilidad de apartarlo del cargo. Zelenski cuenta con una mayoría parlamentaria obediente (...), "peinó" el espacio mediático en el país, transmite solo un canal opositor, Nash (Nuestro), que está bajo la amenaza de cierre (...). Se aprobó en primera lectura una ley sobre oligarcas, de acuerdo con la cual Zelenski estará facultado para decidir quién podría ser oligarca y quién no, contra quién se aplicarían las sanciones y contra quién no", resumió Bezpalko.El consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ), financiado por una de las fundaciones de George Soros, publicó el dosier Pandora sobre la presunta implicación de varios líderes mundiales en esquemas offshore. En el documento figuran más de 35 políticos, algunos en ejercicio y otros no, y más de 300 funcionarios de alto rango de un centenar de países.Según ese consorcio, el informe incluye reportajes de más de 600 periodistas de 117 países y datos de más de 11,9 millones de archivos obtenidos a través de filtraciones.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/alemania-examina-los-papeles-de-pandora-pero-no-se-da-por-aludida-ahora-1116700444.html

Tomas Bonzon Este Zelenski apostó por el caballo equivocado y ahora, según leo, está tratando de buscar reuniones con Putin. Se ha dado cuenta de que su maltrecho país no será admitido en la UE como era su fantasía y además ha podido percatarse decque los Estados Unidos nada harán por Ucrania diferente a utilizarla política y económicamente de acuerdo a sus intereses. Ver como el gobierno estadounidense traiciona abiertamente a sus provincias europeas lo ha bajado de la nube 0

1

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, volodímir zelenski, papeles de pandora