El triunfo del "No" en el plebiscito por la paz de Colombia vuelve a la campaña

BOGOTÁ (Sputnik) — Hace 5 años, el triunfo del "No" en el plebiscito para saber si los colombianos apoyaban el acuerdo de paz inicial firmado entre el Gobierno... 04.10.2021, Sputnik Mundo

En su momento, y tras el revés electoral, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se reunió con los opositores al acuerdo, y a partir de lo hablado en estos encuentros, el equipo negociador, tanto del lado oficial como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), introdujo cambios al acuerdo inicial. Un mes después, el nuevo texto fue firmado en el Teatro Colón de Bogotá, en una ceremonia más discreta que la primera en Cartagena de Indias.Pese a ello, los promotores del "No" adujeron que sus inquietudes habían sido ignoradas, una posición que repiten hasta la actualidad. Su propio líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), así lo recordó hace unos meses, en un encuentro con representantes de la Comisión de la Verdad, institución extrajudicial nacida del acuerdo.Una posición que revive de tanto en tanto, de la mano del partido de Gobierno.Recordando el "No"Este fin de semana tuvo lugar el primer encuentro de precandidatos presidenciales del uribismo. Sus discursos, pronunciados en el Hotel Tequendama de la capital colombiana, se centraron en recordar el resultado del "No", cuando esa tendencia se impuso con el 50,2% de los votos frente al 49,7% del "Sí".Otra senadora, María Fernanda Cabal, lo reiteró igualmente el sábado: "Triunfó el 'No' por el inmenso deseo de salvar a esta patria".Por su parte, el excandidato presidencial y exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, insistió en que dicho resultado electoral representó "la mayor victoria en la historia de nuestro país de los últimos 50 años de la organización de la ciudadanía"."Como entonces, que ganamos contra todos, también ahora en el 2022, que nos pronostican una derrota, vamos a ganar", aseguró por su parte Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, quien comparó el resultado de entonces con la posición minoritaria del uribismo en las encuestas.Mientras que Alirio Barrera, exgobernador del departamento del Casanare (este), exclamó: "Nos robaron los resultados"."Ninguna responsabilidad"Para el politólogo Fernando Girald, catedrático de la Universidad Javeriana, el intento de revivir la disputa entre el "Sí" y el "No" del plebiscito para la elecciones que se avecinan responde a una intención del Centro Democrático de "tratar de probar que este gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el tema de la violencia política que hay actualmente".En entrevista con la Agencia Sputnik, Giraldo aseguró que el tema de la paz sí estará en la campaña, "pero no referenciado al acuerdo con las FARC (firmado en 2016). Eso es lo que quiere el Centro Democrático, pero no los otros candidatos presidenciales".Los del resto de colectividades "sí están planteando el tema de la paz y la seguridad, el tema del empleo, como elementos fundamentales, pero no en la perspectiva del cuestionamiento del acuerdo de La Habana, sino de una violencia política que se ha desatado en el actual Gobierno", agregó el académico.El próximo 22 de noviembre, el Centro Democrático anunciará al candidato que enfrentará a fuerzas de centro e izquierda (las más favorecidas en las encuestas) en las presidenciales de 2022.

