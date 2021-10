BioCubaFarma anuncia autorización de vacunas anticovid cubanas en Nicaragua

https://mundo.sputniknews.com/20211002/biocubafarma-anuncia-autorizacion-de-vacunas-anticovid-cubanas-en-nicaragua-1116686157.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades nicaragüenses aprobaron el uso de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 cubanas Soberana y Abdala, anunció el Grupo... 02.10.2021, Sputnik Mundo

A pocos meses de declararse la pandemia de COVID-19, el Gobierno cubano convocó a la comunidad científica en la isla, específicamente a los desarrolladores de fármacos inmunizantes, entre ellos el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), en cooperación con el Centro de Inmunología Molecular y el Centro Nacional de Biopreparados, entre otras instituciones, a emprender una carrera contra reloj para lograr el desarrollo de vacunas propias.De este empeño salieron cinco candidatos vacunales —Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus, del IFV; y Abdala y Mambisa, del CIGB—, que se incorporaron inmediatamente a los estudios y ensayos clínicos, primero en animales y después en humanos, bajo el control sanitario establecido.De ellos, Abdala consiguió superar las tres fases de estudios clínicos, y recibió la aprobación para su uso de emergencia el 9 de julio pasado, por el Centro de Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).Unos días después, el 20 de agosto, el Cecmed aprobó también el empleo de las vacunas Soberana 02 en dos dosis y una tercera de Soberana Plus, al tener cuenta que exhiben un 91,2% de eficacia, según sus desarrolladores.El pasado 4 de septiembre, también se autorizó el uso de emergencia de la vacunas cubana Soberana 02 en niños de dos a 18 años de edad, convirtiéndose la isla en el primer país del mundo en iniciar una campaña de vacunación masiva de niños contra esta enfermedad.Hasta la fecha en Cuba unas 8,7 millones de personas (del total de un poco más de 11 millones) ya recibieron al menos una dosis de las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

