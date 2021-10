https://mundo.sputniknews.com/20211001/muertes-por-covid-19-en-eeuu-son-ocho-veces-mayor-que-en-el-resto-de-paises-ricos-1116671703.html

Muertes por COVID-19 en EEUU son ocho veces mayor que en el resto de países ricos

Muertes por COVID-19 en EEUU son ocho veces mayor que en el resto de países ricos

Estados Unidos mantiene un promedio de 2.000 muertes por COVID-19 al día pero estimaciones de The Economist advierten que ese número podría ser... 01.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-01T21:17+0000

2021-10-01T21:17+0000

2021-10-01T21:17+0000

internacional

estados unidos

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1116071138_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cc8fe3355ecbbee53824a72a44f3b71b.jpg

Según estimaciones hechas por The Economist, existe una brecha entre las muertes oficiales declaradas por COVID-19, y un número, en ciertos casos, significativamente mayor de éstas.En la actualidad, de acuerdo a cálculos de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos registra alrededor de 2.000 fallecidos al día a causa del coronavirus. Pero según estimaciones propias de la revista británica, el "verdadero número de muertes, es aún peor".En vez de distinguir entre tipos de muertes, el modelo empleado por The Economist para hacer su propio seguimiento a la pandemia de COVID-19, es contar la totalidad de muertes. Es a través del seguimiento de anomalías en las tasas de mortalidad, definida como 'exceso de muertes', donde se infiere la diferencia entre datos oficiales y sus estimaciones.El modelo sugiere que Estados Unidos estaría sufriendo alrededor de 3.300 fallecimientos a causa de la pandemia por día, los cuales resultan sumamente excesivos en comparación con los 1.000 fallecimientos al día que predice el modelo para el resto de los considerados 'países ricos' por el Banco Mundial.Vacunas: acceso y reticenciaA pesar de la gran disponibilidad de vacunas en Estados Unidos, en la actualidad el porcentaje de población que ha accedido a dos dosis de vacunación contra el COVID-19 alcanza al 67% de su población mayor de 18 años de edad, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.Recientes encuestas reseñadas por la revista inglesa, destacan que entre la población estadounidense existe un 16% de la población que afirma que no pretende ser vacunada.Estos márgenes se acrecientan entre los que declaran ser votantes republicanos, donde un 31% afirma que no se vacunará, un 71% se declara contrario a la obligatoriedad de la vacuna y un 40% afirma nunca haber usado mascarillas.

https://mundo.sputniknews.com/20210925/disuelto-en-eeuu-un-grupo-de-trabajo-que-investigaba-el-origen-del-covid-19-1116435635.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estados unidos, covid-19, pandemia de coronavirus