Así fue como un grupo armado provocó el incendio en la discoteca Baby'O en Acapulco | Video

Las imágenes grabadas fueron difundidas por el periodista de Latinus, Claudio Ochoa, en sus redes sociales, en las que se observa que por más de dos minutos los delincuentes rocían gasolina y después le prenden fuego, desencadenado el incendio poco antes de las 21:00 locales del 29 de septiembre (02:00 GMT).En las imágenes se observan tres hombres rociando combustible dentro de la discoteca, ubicada en la avenida costera Miguel Alemán, a unos 200 metros del cuartel de la Marina Armada de México, en las costa de la famosa bahía frente al Océano Pacífico.Durante todo el 30 de septiembre pasado las autoridades analizaban otras líneas de investigación que incluían un cortocircuito eléctrico.La discoteca fue inaugurada en 1976, y su nombre alude a una canción de jazz, Baby'O, interpretada por Dean Martin, en los años glamurosos del puerto turístico donde se han fotografiado artistas como Elizabeth Taylor, Julio Iglesias, Sylvester Stallone, o deportistas como Michael Jordan, entre otros. Investigación en marchaEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 1 de octubre que la investigación está en marcha y que "no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas".Eduardo Césarman, socio fundador de la discoteca Baby' O, descartó que el incendio tenga relación con la ola de extorsiones contra bares, restaurantes y otros negocios.López Obrador agregó que "el dueño dijo que nunca lo extorsionaron, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en los medios. Se quiere manejar que es un asunto de seguridad y de no pago de piso (extorsión) y hay que esperar".La discoteca está asegurada y tenía más de un año cerrada dijo el gobernante.Agergó que a las autoridades les llama la atención que "el incendio no ocurre en la parte principal sino por la parte de atrás" y esperan que los dueños entreguen más información.El empresario relató que el grupo de hombres armados llegó por la parte de atrás de la dicoteca."Al parecer eran tres personas, amenazaron al policía, entraron con unos bidones, esparcieron el líquido y se fueron", relató.Durante cuatro décadas el lugar ha sido emblema de la vida nocturna del puerto en la avenida costera frente a la bahía, con capacidad para 700 personas con música en vivo.

