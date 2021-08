https://mundo.sputniknews.com/20210818/para-muchos-venezolanos-sacarle-ceros-al-bolivar-no-suma-1115202860.html

Para muchos venezolanos, sacarle ceros al bolívar no suma

Para muchos venezolanos, sacarle ceros al bolívar no suma

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano le quitó seis ceros a la moneda local, como una medida para simplificar el mecanismo de pago. 18.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-18T21:15+0000

2021-08-18T21:15+0000

2021-08-18T21:15+0000

américa latina

venezuela

divisas

bolívar

opinión y análisis

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1111546151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ddf801a643253e02c13892b358f82639.jpg

Sin embargo, ciudadanos consultados por Sputnik consideraron que esto no es suficiente, y que el Ejecutivo debe en forma paralela implementar acciones para frenar la acelerada hiperinflación que cada día atenta contra sus bolsillos."Está bien que le hayan quitado esos seis ceros [a la moneda], porque cada día las cifras se hacen inmanejables cuando pagamos en bolívares [moneda local], pero si no atacan la inflación esa medida se perderá en cuestión de meses. En el país los precios aumentan en cuestión de horas porque no existe un control", expresó Maigualida Rada, de 47 años, trabajadora del sector público.A partir del 1 de octubre entrará en vigencia la denominada "reconversión monetaria". Para ello, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) todo lo expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón, lo que significa que si un producto tiene un valor de 20.000.000 de bolívares ahora será de 20 bolívares.Rusmar Mosquera, quien tiene más de 15 años como comerciante en un local ubicado en la periferia de Caracas, contó a Sputnik que las sumas en bolívares son tan elevados que cuando cobra por punto de venta tiene que realizar varias transacciones.En Venezuela, los comerciantes establecen los precios de los productos en dólares. Pero las personas que pagan en bolívares se ven en la obligación de hacerlo al cambio según la tasa oficial del BCV o del mercado paralelo.Gustavo Bastidas, taxista, de 52 años, indicó que el Gobierno debe tomar medidas serias contra la inflación, en lugar de quitarle ceros a la moneda."Tengo más de dos horas estacionado esperando que alguien solicite el servicio, pero la gente prefiere hacer largas colas (filas) para esperar el transporte público, porque muchos no tienen para pagar cinco dólares o 10 (entre 20 y 40.000.000 de bolívares). Le quitan los ceros al bolívar, pero no se ven acciones contra la inflación", comentó el hombre en conversación con Sputnik.El sueldo mínimo en Venezuela es de siete millones de bolívares (equivalentes a 1,7 dólares), de acuerdo con el último incremento que realizó el Gobierno en mayo pasado.Esta reconversión monetaria es la tercera en 13 años. La primera fue en 2008 durante el Gobierno de Hugo Chávez (1954-2013); y hubo una segunda en 2018 implementada por el presidente Nicolás Maduro.Guerra económicaEl diputado y presidente de la comisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional —parlamento unicameral, de mayoría oficialista—, Jesús Faría, y el presidente del Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social, Juan Carlos Valdez, en conversación con Sputnik, coincidieron en que la eliminación de los ceros a la moneda no corregirá las causas de la inflación en este país sudamericano.El diputado señaló que la causa de la inflación en Venezuela es "multidimensional", y que la especulación forma parte de la guerra económica que enfrenta este país."Si no hay recursos fiscales porque la producción disminuye como resultado del bloqueo económico, repercute dramáticamente en las finanzas públicas e impacta en la inflación. Hay múltiples factores y no vamos a pretender corregirlas modificando las escalas monetarias", acotó.Por su parte, Valdez consideró que la indexación de la economía (establecer un índice de referencia) podría ser una solución para resguardar el poder adquisitivo de los ciudadanos.Sin embargo, el Ejecutivo no ha planteado la indexación como medida para resguardar la economía venezolana.La inflación acumulada en 2020 en Venezuela fue de 2.959,8%. Mientras, en los primeros cinco meses de 2021 se ubicó en 264,8%, de acuerdo a cifras del BCV.Entretanto, Maduro ha dicho que su país está logrando la estabilidad económica, la cual aspira, aseguró, se consolide en el segundo trimestre de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20210806/venezuela-quita-ceros-a-su-moneda-pero-sin-correccion-del-problema-inflacionario-1114825266.html

https://mundo.sputniknews.com/20210805/venezuela-anuncia-que-el-bolivar-digital-entrara-en-vigencia-a-partir-de-octubre-1114802011.html

https://mundo.sputniknews.com/20210805/gobierno-venezolano-y-empresarios-dejan-atras-conflicto-para-buscar-recuperar-la-economia-1114819649.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kelly Carreño

venezuela, divisas, bolívar, opinión y análisis, inflación