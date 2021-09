Cúpula militar de EEUU a los sablazos: se contradicen y hunden a Biden

https://mundo.sputniknews.com/20210930/cupula-militar-de-eeuu-a-los-sablazos-se-contradicen-y-hunden-a-biden-1116595764.html

No queda títere sin cabezaNada peor para la falta de credibilidad de un país, que dos de sus altos mandos se contradigan y desautoricen, y además, que desmientan al presidente de la nación. Fue lo que ocurrió en EEUU, y todo en una misma audiencia ante el Congreso. Un gran combo. El auténtico 3x1."Creo que nuestra credibilidad con nuestros aliados y socios en todo el mundo y con las advertencias está siendo revisada intensamente por ellos para ver qué camino tomará esto. Y creo que 'dañado' es una palabra que podría usarse", dijo este martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, en un testimonio ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado durante una audiencia sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Respondía así cuando se le preguntó sobre la credibilidad de EEUU en todo el mundo.La sorpresa llegó de inmediato. Respondiendo a la misma pregunta, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó que la credibilidad de EEUU entre sus aliados sigue siendo sólida. "Yo diría que la gente deposita una gran confianza en el ejército de EEUU", dijo suelto de cuerpo."Para un país del nivel de EEUU, primera potencia mundial militar, con unas Fuerzas Armadas descomunales, y del que depende en gran parte la seguridad mundial, es realmente alarmante lo que está pasando. Porque en una misma reunión, el secretario político desmiente lo que dice el experto militar, que además es quien está en conocimiento directo de la situación. Evidentemente lo del secretario de Defensa es simplemente un discurso político, pour la galerie, pero el que está hablando de lo que realmente pasó es el experto militar. Y este debate ni siquiera se da puertas adentro, se da en una audiencia pública, con lo cual hay una ruptura interna", avisa el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini.¿Mintió Biden?Entonces, llegó el bombazo. El general Mark Milley, y el jefe del Mando Central de EEUU, el general Kenneth McKenzie, declararon que habían estimado necesario mantener las fuerzas estadounidenses en Afganistán. "Recomendé que mantuviéramos 2.500 efectivos en Afganistán. También recomendé anteriormente en el otoño del 2020, que mantuviéramos 4.500 [efectivos] en aquel momento. También considero que la retirada de esas fuerzas inevitablemente llevaría al colapso de las Fuerzas Armadas afganas y, eventualmente, el Gobierno afgano", declaró.Paralelamente, en su discurso ante la audiencia, el general Milley también afirmó que su posición de mantener las tropas en Afganistán a fin de "avanzar hacia una solución negociada" se mantuvo constante desde 2020. Esto contradice al presidente, Joe Biden, quien en una entrevista que concedió el pasado agosto a la cadena ABC, aseveró que ninguno de sus asesores militares le había recomendado posponer la retirada.A esta altura a la ciudadanía de EEUU no le queda muy claro si Biden mintió, o si sus facultades cognitivas le han jugado una mala pasada. En todo caso, cualquiera de las dos opciones es catastrófica para sus intereses."Por sintetizarlo en unas palabras, esto es crisis geopolítica profunda de los EEUU y de sus intenciones de unipolaridad, y crisis política interna, que tiene que ver también con una profunda crisis económica. Evidentemente, lo de Afganistán no fue parte de una estrategia planeada, sino que fue un manotazo de ahogado, una salida desesperada, propia de un equipo político militar que está desde hace ya un tiempo largo, tapando agujeros, poniendo parches, tomando medidas espasmódicas, porque no tiene un proyecto, entonces pasan estas cosas. Después, cuando las cosas salen mal, todo el mundo se echa culpas internas", opina Ciafardini.

