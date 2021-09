https://mundo.sputniknews.com/20210929/nba-prohibe-a-jugadores-no-vacunados-comer-junto-con-los-que-ya-recibieron-pauta-completa-1116557010.html

NBA prohíbe a jugadores no vacunados comer junto con los que ya recibieron pauta completa

NBA prohíbe a jugadores no vacunados comer junto con los que ya recibieron pauta completa

MOSCÚ (Sputnik) — La NBA, la liga profesional de baloncesto estadounidense, publicó los protocoles de seguridad y salud provisionales para la temporada... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T09:42+0000

2021-09-29T09:42+0000

2021-09-29T09:42+0000

internacional

deportes

nba

coronavirus

vacunación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1113131196_0:115:2205:1355_1920x0_80_0_0_fa2988083001f4bcb21bede99a755c1d.jpg

Los protocoles incluyen las reglas de comportamiento para los jugadores vacunados y no vacunados.Según el comunicado publicado en la página web de la NBA, los deportistas no vacunados "no podrán comer en la misma habitación que los compañeros del equipo o el personal vacunados, deben tener casilleros lo más lejos posible de los jugadores vacunados y deben llevar mascarillas y mantener una distancia social de al menos seis pies (1,8 metros) con los demás participantes en cualquier reunión del equipo".Además, los jugadores no inmunizados se someterán a las pruebas del COVID-19 con mayor frecuencia que sus colegas vacunados.Además, los jugadores de baloncesto no deben visitar "lugares de alto riesgo" como restaurantes, bares y clubes.Ya el 90% de los jugadores, destaca el comunicado, recibieron la pauta completa de vacunación.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/morir-por-el-futbol-un-riesgo-de-reabrir-estadios-en-tiempos-de-pandemia-1116414079.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, nba, coronavirus, vacunación