https://mundo.sputniknews.com/20210924/morir-por-el-futbol-un-riesgo-de-reabrir-estadios-en-tiempos-de-pandemia-1116414079.html

Morir por el fútbol, un riesgo de reabrir estadios en tiempos de pandemia

Morir por el fútbol, un riesgo de reabrir estadios en tiempos de pandemia

SAN SALVADOR (Sputnik) — En un nuevo episodio del ancestral pugilato entre razón y pasión, el mayor estadio de fútbol de El Salvador se repletó de hinchas que... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T20:35+0000

2021-09-24T20:35+0000

2021-09-24T20:37+0000

américa latina

deportes

el salvador

fútbol

centroamérica

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1116414385_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54f3cc0cd4d0b2b36122abd1915b0ac2.jpg

Una investigación realizada por el Centro de Modelaje Matemático Carlos Castillo-Chavez, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), arrojó luz sobre el repunte en los contagios de COVID-19 en El Salvador tras los recientes partidos ante Estados Unidos y Honduras en el estadio Cuscatlán.El doctor Oscar Picardo, director de investigaciones de la UFG, dijo a Sputnik que los compromisos disputados a inicios de mes en el llamado Coloso de Monserrate dinamizaron las posibilidades de contagio de COVID-19 en esta nación centroamericana.Si bien es tentador llenar el Cuscatlán, considerado en su momento el mayor estadio de América Central, la investigación de la UFG desaconseja intentarlo de nuevo en los partidos contra Panamá y México, pactados para el 7 y 13 de octubre próximo, respectivamente."Agrega otro partido y la marcha. Los números no mienten", agregó Picardo, en alusión al estudio basado en el modelo matemático Wells-Riley para pronosticar la transmisión de enfermedades infecciosas a través del aire, por ejemplo, al gritar, algo más que frecuente en un estadio.¿Y los vacunados?El Salvador lidera —por goleada, para seguir en el fútbol— la vacunación contra el COVID-19 a nivel centroamericano, con más vacunas recibidas de las que necesita para alcanzar la anhelada "inmunidad de rebaño", que permita contener la pandemia.Según el ministro salvadoreño de Salud, Francisco Alabi, ya el 57% de la población meta recibió las dos dosis de alguna de las vacunas adquiridas por el Estado, las cuales son Covishield, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac y Sinopharm.En este escenario, para ingresar al Cuscatlán los aficionados tuvieron que mostrar la cartilla con su esquema de vacunación completo, usar mascarilla y gel desinfectante, pero según el estudio de la Gavidia, nada de eso impide "per se" el potencial contagio.En tal sentido, la UFG recomienda limitar el aforo a la mitad o menos tanto en los estadios como en iglesias, bares, restaurantes, discotecas y otras actividades, velar por el distanciamiento social en el transporte público, y retomar el sistema online en la educación pública y privada.La pandemia sigue, la vida tambiénEl caso salvadoreño no es único: los estadios de las principales ligas deportivas del mundo reabren paulatinamente sus puertas a personas vacunadas, exigiendo ciertos protocolos de biodiversidad ante la resignada certeza de que la pandemia persiste, pero la vida también debe continuar…Así, por ejemplo, en Estados Unidos ya reinició la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), pronto vuelve la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y las Grandes Ligas de béisbol se acercan a su candente temporada, enfilando al esperado Clásico de Otoño.En España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron que los estadios de la Liga Profesional de Fútbol y la ACB de baloncesto amplíen sus aforos hasta el 60% en espacios abiertos y el 40% en cerrados, siempre para personas vacunadas.Sin embargo, expertos consultados por Kaiser Health News, organización dedicada al periodismo de investigación especializado en salud, consideran una mala idea relajarse y llenar estadios, pues la tendencia a gritar e interactuar dispara la posibilidad esparcir el virus causante del COVID-19.El problema, alertan, va más allá del estadio, pues muchos amigos suelen reunirse antes o después de los partidos en lugares públicos, como cafés, bares o restaurantes, y la posibilidad de contagiar a alguien que no esté vacunado y pueda enfermar de gravedad o morir se multiplica.

https://mundo.sputniknews.com/20210719/si-la-selecta-gana-lo-que-harian-los-salvadorenos-por-la-gloria-futbolera-1114245882.html

https://mundo.sputniknews.com/20210920/catar-considera-la-vacunacion-obligatoria-para-el-mundial-de-2022-1116227087.html

el salvador

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

deportes, el salvador, fútbol, centroamérica, pandemia de coronavirus, vacunación contra el covid-19